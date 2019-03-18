貨出去人進來 藍委提自由貿易經濟特區特別條例草案

2019-03-18 11:07 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



國民黨團立委今提出「自由貿易經濟特區特別條例草案」，並聯合15縣市長發表共同聲明，提出四大主張，盼設置產業特區，吸引全球人才與國際資金回台，創造更優質的投資及經濟環境，推動台灣邁向自由經濟島，期能帶領台灣走出悶經濟解決低薪問題，真正實踐「貨出去、人進來」。

國民黨立委曾銘宗、費鴻泰、賴士葆等27位委員連署提出「自由貿易經濟特區特別條例草案」，今天將草案送立法院程序委員會，盼周五就能交付委員會審查。

「自由貿易經濟特區特別條例草案」提出四大主張，包含一、貨出去、人進來，以高效能的行政促進流通的便捷，提升台灣的競爭力；二、設置產業特區，推動高附加價值之生產，吸引全球人才與國際資金回台；三、強化國內相關產業與經濟特區之連結，由點到面促進國內產業全面轉型升級；四、融入區域經濟整合，創造更優質營運環境，使台灣產業成為世界經濟貿易體系不可缺少的環節。

曾銘宗表示，為促進人才及資金加速回流，吸引僑外資投資，終結人才及資金外漂現狀，包括新北、台中、高雄、嘉義市長以及新竹、苗栗、南投、彰化、雲林、宜蘭、花蓮、台東、澎湖、金門及連江縣長等15縣市長亟盼建置完備的財政、經濟法制基礎，建請立法院朝野不分黨派，為國家經濟長遠發展，儘速完成「自由貿易經濟特區特別條例草案」之三讀立法程序。

國民黨立委費鴻泰表示，民進黨執政快3年，提出5+2的產業，但現在成績單在哪裡？帶來了什麼樣的產業提升和改變，讓年輕人收入增加了多少？民進黨一直在汙、抹紅衊自由貿易經濟特區特別條例。民進黨從2014、2015年擋了服貿、貨貿及自由經濟特區的條例，結果現在帶給了我們什麼樣的政策，很明顯的台灣原地踏步，年輕人出走，產業無法擴大規模創造利潤。