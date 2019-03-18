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王炳忠：絕不接受「窮得只剩掃帚」的戰爭未來

2019-03-18 10:51聯合報 記者劉宛琳╱即時報導

今天是太陽花學運5周年，新黨青年領袖王炳忠、林明正、蘇恆上午帶領新黨青年軍，手持掃帚在立法院前上演行動劇，高喊「終結敵對，全面開放」、「捍衛生存，退回掃帚」等口號，最後推倒掃帚，強調「當貧窮成為事實，開放就是義務」，年輕人絕不接受「窮得只剩掃帚」的戰爭未來，反對民進黨妄想立法、修法封鎖兩岸交流，呼籲只有全面開放拚經濟，和平發展才是正途。

新黨發言人王炳忠表示，當年太陽花領袖用「反服貿」掩蓋「反中」，用「民主」包裝「台獨」，但跟著上街的年輕人其實是對低薪、高房價不滿，他們要的是看得見未來的生活。諷刺的是，這些年台灣「民主」愈來愈退步，綠色東廠令人瞠目結舌，台灣更在區域經濟中被邊緣化，青年就業更加困難。

王炳忠質疑，民進黨執政以來，太陽花學運領袖林飛帆不監督民進黨造成的民主退步及經濟困境，也不本於其台獨信仰，督促民進黨實現當初承諾的「兩國論」入憲入法，反而在立委補選前夕成了民進黨的助選員，大談在野黨勝選就等於中共併吞，與昔日戒嚴時代動不動以「反共」之名整肅異己如出一轍，根本是「打著民主反民主」的綠色法西斯，如今還繼續鬼扯守護台灣、守護民主，其實就是守護自己的政權和利益。

新黨文宣委員會副主委林明正批評，前總統馬英九出書說太陽花害死台灣，但當時執政的馬政府無可卸責。兩岸簽服貿前，陸委會主委王郁琦疏於向立委溝通說明，造成國民黨團與各黨團簽下逐條審查的協商結論，種下禍根。太陽花學運爆發後，國民黨近乎沉默，國民黨青年軍更低調避戰，如今才大談自己如何反對太陽花，永遠改不了他們是逃兵的歷史事實。

新黨新媒體工作群召集人蘇恆說，太陽花學運阻擋了服貿，也阻止了陸資入台創造就業機會，蔡政府現在還要把原本就已管制過多的兩岸關係條例修得更嚴，甚至將手伸入應獨立行使職權的NCC，封鎖「惠台三十一條」網站，迫害人民追求生存、尋找發展機會的基本人權，用「新戒嚴」維護綠色政權，賠上人民福祉。

蘇恆提醒，RCEP很可能在今年年底就要生效，台灣有近八成的貿易都是和RCEP的成員進行，但因為兩岸關係惡化，導致台灣無緣加入RCEP，嚴重依賴外銷市場的台灣將自我封死在經濟孤島。

新黨青年軍今舉行「捍衛生存 退回掃帚」太陽花5周年記者會。記者劉宛琳／攝影
新黨青年軍今舉行「捍衛生存 退回掃帚」太陽花5周年記者會。記者劉宛琳／攝影
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