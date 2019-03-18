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遭指控不出庭跑去台大演講 江宜樺：當天不需出庭

2019-03-18 09:24聯合報 記者劉宛琳╱即時報導

行政院前院長江宜樺。本報資料照片
行政院前院長江宜樺。本報資料照片
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今天是太陽花學運5周年，針對之前到台大演講遭學生抗議一事，行政院前院長江宜樺上午接受電台專訪表示，學生說他不出庭卻跑來演講，這是莫須有的指控，事實上當天他根本沒接到開庭通知，根本不需要出庭，這種說法是政治操作，

江宜樺在任內下令驅逐占領行政院的太陽花學運抗議者，卸任後去年12月到台大演講，遭上百名學生包圍，指控他不出庭卻有時間來演講，最後演講被迫中止；前天他再受邀到台大研討會，這次則被掛黃布條抗議。

對於學生指控，江宜樺今天在專訪節目中澄清，「我那天根本沒接到開庭通知，所以根本不需要出庭」，江宜樺表示自己從來不是逃避出庭的人，之前也出庭過兩、三次，學生說他不出庭這是莫須有的指控；當天是學生自己有案子被告，該案跟他無關，但學生說院長不出庭還有時間來演講，這就是所謂的政治操作。

江宜樺強，學生扣在他身上的帽子是騙人的，那天演講學生拔掉所有電控設備，不讓他講話也不讓他走，只是把他圍困在中間不斷羞辱。當時粉筆是他唯一可以使用的東西，結果學生也完全不讓他寫，後來乾脆搶走粉筆。

江宜樺感慨，他曾經是個老師，卻在學校這樣一個場合沒辦法像一個老師這樣講話，那這個學校有什麼意義？他在意的是一個根本的原則，學校尤其是大學，是一個學術自由的地方，任何不同的意見都應該得到尊重並可以充分發表。但今天台大一個如此珍貴的校園，只因為一小群學生有組織地想要去控制言論跟某些人的出現，那大學自由講學的精神就完全蕩然無存了，西方的觀念是，「即使我不同意你的意見，我也會誓死捍衛你表達意見的自由」，這才是大學校園的核心。

前行政院長江宜樺16日受邀到台灣大學演講，場外掛著黃布條，寫著「江老ㄙ，你484...
前行政院長江宜樺16日受邀到台灣大學演講，場外掛著黃布條，寫著「江老ㄙ，你484愛打人（江老師你是不是愛打人）」等文字，抗議他在院長任內下令警察驅逐占領行政院的太陽花學運抗爭者。中央社
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江宜樺太陽花學運台大
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