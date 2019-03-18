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離開舒適圈 陳學聖臉書宣布轉戰桃園第六選區

2019-03-18 08:10聯合報 記者劉宛琳╱即時報導

國民黨立委陳學聖。本報資料照片
國民黨立委陳學聖。本報資料照片
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國民黨立委陳學聖宣布，將脫離舒適圈，到桃園市第六選區（八德、大溪、復興三區和中壢區的12個里）選立委，該選區前議員楊朝偉、國民黨中常委侯佳齡將面臨黨也有意參選，陳學聖將面臨黨內挑戰。

陳學聖臉書貼文：

我決定讓出自己中壢選區，選擇轉身，向困難、未知挑戰！

我是惜緣知恩感恩的人，能從中壢再啟政治生涯，一轉眼深耕十年，要感謝的人太多太多。今面對黨內初選優秀同志挑戰，不是不能戰，只是可預見這必然會是激烈的纏鬥，甚至接近自相殘殺，我無法對曾經偕行、幫助過我的人出手，因此幾經思索，我選擇了轉身，雖然這是困難的決定，有負不少鄉親好友的期待，但我會帶著大家的祝福，勇敢投身困難的下一步。

特別在316立委補選之後，很明顯可以看到民進黨沒有想像中的弱，而國民黨更沒有想像中的強，所以如果國民黨的優秀人才都過度集中在部份藍營優勢立委選區，不敢開疆闢土，向艱困挑戰，2020總統、立委選舉基本盤是不可能突破，選情更沒有理由樂觀。這也是我為何願意率先讓出自己選區的最主要原因，希望國民黨從總統到立委，都能夠有一全新的佈局，大家放下私心，團結合作，推出最符合人民期待的團隊，領導台灣走出目前空轉的困境！

至於我的下一步會落腳何處，現仍在聆聽各方的建議，一旦明朗具體，一定會第一時間向所有關心我的好朋友報告！

大家加油！台灣加油！

陳學聖宣布退出中壢選區。 圖擷自/陳學聖臉書
陳學聖宣布退出中壢選區。 圖擷自/陳學聖臉書
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國民黨陳學聖
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