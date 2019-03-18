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徐世榮將參與區段徵收違憲辯論 自稱「學術自殺」

2019-03-18 08:02聯合報 記者雷光涵╱即時報導

政治大學地政系教授徐世榮（右）表示他將在4月27日與系上另一位教授陳立夫公開辯論...
政治大學地政系教授徐世榮（右）表示他將在4月27日與系上另一位教授陳立夫公開辯論我國區段徵收制度。本報資料照片
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政治大學地政系教授徐世榮今在臉書發布「學術自殺預告」，表示他將在4月27日與系上另一位教授陳立夫公開辯論我國區段徵收制度。徐世榮說，「我們皆知陳立夫教授治學非常嚴謹，甚受學術界及本人所推崇，這對我而言，宛如是一項學術自殺行為。」

徐世榮轉貼一則新北市蘆洲區徵收開發的新聞：新北市城鄉發展局都市計畫科說，依據行政院函釋，凡都市計畫擴大、新訂或農業區、保護區變更為可建築用地，一律採區段徵收，在中央未修法前，地方政府只能依法辦理。

他質疑新北市政府所宣稱的「行政院函釋」是否符合憲法財產權保障的規定，即此「行政院函釋」的法律效力可以高過於憲法嗎？主張行政院1990年區段徵收函釋有違憲之虞。

徐世榮指出，新北市政府引用的「行政院函釋」是訂於1990年郝柏村任行政院長時期，幾近30年來全台各地的區段徵收都是依據這個「行政院函釋」，如台北市社子島區段徵收也是依據這個「行政院函釋」，造成了嚴重的土地掠奪及強制迫遷社會問題，他認為是應該要好好的反省檢討了。

徐世榮隨後又在臉書貼文說，在「中國土地改革協會」楊松齡理事長的邀請下，他將在4月27日（周六）與陳立夫教授公開辯論我國區段徵收制度。在多年親身體驗受徵收戶的痛苦後，他欣然接受這項邀請，將以美日國家之經驗，提出我國區段徵收制度違憲的主張。

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