親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
府院防堵假訊息
特赦扁呼聲再起
立委補選綠險勝
2020誰來選總統
柯文哲赴美訪問
六都市長拚市政
政治
軍事
綜合

不忍黨內分裂！ 陳學聖：該離開舒適圈 轉戰桃園第6選區

陸生問：若擔任台灣領導人怎處理兩岸 柯文哲14字回擊

2019-03-18 05:43聯合報 記者邱瓊玉╱即時報導

台北市長柯文哲訪美第二天，在美國時間17日下午和大紐約地區留學生進行座談，吸引約四百名留學生參與，包括中、港、台留學生都有，只見學生問題五花八門，有人關心未來的職涯發展，也有人詢問大巨蛋，大陸留學生更是問得相當直接，直接問柯，如果將來有機會更上層樓，擔任「台灣地區領導人」的話，該怎麼文明又務實的方式處理內政、外交，其中包括兩岸關係。

對於陸生的話，引發現場學生一陣噓聲，柯文哲則是半開玩笑的反擊「你應該說，我會當中國領導人的話」，學生則是抱以歡呼聲。

柯文哲表示，自己最近的心得就是永遠都不要幻想，你可以在一天、兩天、三天，又或是一年、兩年改變這個世界，就像歐洲國家在發展上的秘訣就是有長期的策略，這才是一個文明國家的做法，並以荷蘭自行車為例，提到荷蘭自行車發展了要40年。

柯文哲強調，政策可以改變，但價值不能改變，如果不是急著一、兩年改變社會，那麼知道大方向是什麼，剩下的就是繼續做，所以要有耐心，「be patient」、「keep going」。

柯文哲還說，很多人都在問他要不要選總統，自己則是想到一個笑話，有天有個爸爸傍晚的時候帶著兒子去海邊，對著太陽說「下去、下去」，結果太陽真下去了，兒子就拍手說好棒喔，「再做一次」。

柯文哲說，自己現在就很像那個爸爸，實際上不管是2014、2018、一日雙塔都是很困難的事情，不是每次都會成功，也不是每次都會創造奇蹟，自己每天都在現實和理想中做掙扎，也常常告訴自己，在現實、理想中，還是堅持理想，只做必要妥協就好了。

實際上，儘管有學生力挺柯文哲選總統，現場也有學生手持抗議海報，抗議柯文哲「兩岸一家親」、「女性化妝上街說」等言論，張姓學生表示，柯文哲感覺像是個投機政客，哪裡有票發言就偏向哪一邊，包括兩岸一家親、文化恐怖份子等言論都覺得不認同，即便今天聽了柯文哲的演講後，也不覺得柯文哲有講得比較清楚，自己對柯的印象也未改觀。

台北市長柯文哲訪美第二天，在美國時間17日下午和大紐約地區留學生進行座談，吸引約...
台北市長柯文哲訪美第二天，在美國時間17日下午和大紐約地區留學生進行座談，吸引約四百名留學生參與。記者邱瓊玉／攝影
分享

柯文哲留學生荷蘭
別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

相關新聞

訪美不忘批時政 柯文哲預言：下個破產的是彰化

2019-03-18 05:48

柯文哲自爆：年輕時的志願是推翻國民黨

2019-03-18 05:45

柯文哲訪美趕場 午餐與紐約民選官員交流市政

2019-03-18 03:54

柯文哲逛911紀念館快閃 小瑕疵引館方動怒

2019-03-18 01:49

談獨立參選2020的優勢 柯文哲：沒太多包袱是我的優點

2019-03-18 00:28

柯文哲抵紐約「會為台灣發聲」

2019-03-18 00:07

柯文哲和美學者早餐會 黎安友：華府可能覺得柯「OK」

2019-03-18 00:04

黎安友：兩岸一家親不是現在趨勢 柯Ｐ：那是表達友善

2019-03-17 23:40

黎安友：華府可能認為他「OK」 柯Ｐ：那只是學者看法

2019-03-17 23:28

柯文哲與黎安友早餐會談 黎：目前仍無法看到兩岸統一

2019-03-17 23:07

訪美行程有「彩蛋」？ 柯P笑回：wait and see

2019-03-17 11:42
看更多

熱門文章

韓流降溫？非韓不可？ 韓國瑜12字點破選戰關鍵

2019-03-17 08:00

謝龍介會輸的原因？ 網友分析理由被推爆

2019-03-17 12:55

田中計程車司機女兒 靠讀軍校翻轉人生成電機博士

2019-03-17 12:34

獨／王世堅中正萬華民調勝出 選不選立委他這麼說

2019-03-17 11:20

孫大千看立委補選：韓國瑜柯文哲都不見得能轉移選票

2019-03-17 08:21

美即將宣布M1戰車軍售 陸海空總價超過3200億元

2019-03-17 22:14

謝龍介選輸 不少網友說「反而是好事」

2019-03-17 13:06

不靠美國人 國軍將自力生產硬度超高的「膜幻」步槍

2019-03-17 10:42

郭台銘今會韓國瑜簽合作備忘錄 鴻海大樓擺出大陣仗

2019-03-17 11:58

連勝文點出國民黨選舉問題癥結 韓國瑜累垮後怎麼辦？

2019-03-17 17:44

藍立委補選守1 王金平：多虧有韓國瑜不然輸更慘

2019-03-17 11:44

韓國瑜若選總統...學者建議：對國安也要給個說法

2019-03-17 14:50

韓國瑜走下神壇？ 王世堅：國民黨對不起韓國瑜

2019-03-17 16:04

打通高屏後花園增百億 蘇揆：不能像餐廳出菜慢慢來

2019-03-17 16:19

促國民黨反省 胡志強：8個太陽來天氣也不會好

2019-03-17 19:48

林濁水：台南勝是求扁 選總統能不赦扁？

2019-03-17 09:08

分裂則亡 朱立倫：國民黨在補選後應學到這三件事

2019-03-17 10:03

台南立委補選輸韓流消退？ 謝龍介：不可能啦

2019-03-17 19:00

民進黨立委補選保2 卓榮泰：沒有喜悅

2019-03-17 10:55

高雄「打狗肉包子」爭霸賽 十大包子名單出爐

2019-03-17 17:24

【即時短評】2020大戰 「贏了關中，輸了中原」？

2019-03-17 22:34

【即時短評】面對利誘挖牆角 國民黨的2020隱憂

2019-03-17 19:49

立委補選不如預期 郝龍斌：2020須派最強人選

2019-03-17 14:07

藍委：國民黨沒改變 就算推韓國瑜2020也無法贏

2019-03-17 12:00

【重磅快評】立委補選三不變 別讓國民黨拖垮韓流

2019-03-17 11:41

韓流消退？台南立委選情 藍軍受韓激勵投入大爆發

2019-03-17 17:30

陳水扁輔選立委補選有功？王鴻薇：賴清德認證扁可回監

2019-03-17 19:15

【即時短評】韓流沒好好用 恐反成國民黨2020隱憂

2019-03-17 12:05

影／吳敦義不放棄徵召韓國瑜 朱立倫：不團結惹民反感

2019-03-17 16:15

戰管廣播自稱「中國」？ 空軍連忙澄清媒體報導

2019-03-17 16:12

中科院「光榮之星」雙體船 就是海軍最新飛彈快艇

2019-03-17 14:47

凌友詩被罰50萬要申訴 內政部：在中國可沒申訴機會

2019-03-17 13:21

台南市立委當選人郭國文謝票 感謝阿扁會努力推動特赦

2019-03-17 09:33

柯文哲逛911紀念館快閃 小瑕疵引館方動怒

2019-03-18 01:49

「多邊形光膛槍管」 國軍下一代步槍黑科技曝光

2019-03-17 11:42

賴清德拋特赦扁 民進黨：總統會有最妥適作法

2019-03-17 19:45

贏1席但大幅拉近 吳敦義酸綠「洪荒之力」攻謝龍介

2019-03-17 10:26

NCC什麼都不管？ 綠議員批主委詹婷怡只知當官

2019-03-17 16:23

卓榮泰：韓粉別以為天下無敵 選票會做出最嚴厲審判

2019-03-17 16:05

陳水扁牌催票奏效？學者：2020效果有限

2019-03-17 12:07
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top