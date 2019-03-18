陸生問：若擔任台灣領導人怎處理兩岸 柯文哲14字回擊

2019-03-18 05:43 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



台北市長柯文哲訪美第二天，在美國時間17日下午和大紐約地區留學生進行座談，吸引約四百名留學生參與，包括中、港、台留學生都有，只見學生問題五花八門，有人關心未來的職涯發展，也有人詢問大巨蛋，大陸留學生更是問得相當直接，直接問柯，如果將來有機會更上層樓，擔任「台灣地區領導人」的話，該怎麼文明又務實的方式處理內政、外交，其中包括兩岸關係。

對於陸生的話，引發現場學生一陣噓聲，柯文哲則是半開玩笑的反擊「你應該說，我會當中國領導人的話」，學生則是抱以歡呼聲。

柯文哲表示，自己最近的心得就是永遠都不要幻想，你可以在一天、兩天、三天，又或是一年、兩年改變這個世界，就像歐洲國家在發展上的秘訣就是有長期的策略，這才是一個文明國家的做法，並以荷蘭自行車為例，提到荷蘭自行車發展了要40年。

柯文哲強調，政策可以改變，但價值不能改變，如果不是急著一、兩年改變社會，那麼知道大方向是什麼，剩下的就是繼續做，所以要有耐心，「be patient」、「keep going」。

柯文哲還說，很多人都在問他要不要選總統，自己則是想到一個笑話，有天有個爸爸傍晚的時候帶著兒子去海邊，對著太陽說「下去、下去」，結果太陽真下去了，兒子就拍手說好棒喔，「再做一次」。

柯文哲說，自己現在就很像那個爸爸，實際上不管是2014、2018、一日雙塔都是很困難的事情，不是每次都會成功，也不是每次都會創造奇蹟，自己每天都在現實和理想中做掙扎，也常常告訴自己，在現實、理想中，還是堅持理想，只做必要妥協就好了。