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太陽花學運5周年 蔡正元回顧：當時整個政府像中風

2019-03-18 02:01聯合報 記者劉宛琳╱即時報導

前立委蔡正元。圖／聯合報系資料照片
前立委蔡正元。圖／聯合報系資料照片
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今天是太陽花學運5周年，前立委蔡正元在臉書表示，318是台灣島黑暗的一天，台獨份子打著反黑箱服貿，讓台灣從此失去參加東亞區域自由貿易協議的機會。

蔡正元還批評，時任總統馬英九任用了一堆王郁琦（陸委會前主委）式的無能官員，遇事閃躲，「當時整個政府像中風，都是中看不中用的」。

蔡正元臉書全文：

三一八

台灣島黑暗的一天

太陽花台獨份子

攻佔立法院

接著攻佔行政院被驅離

這些台獨份子

打著反黑箱的口號

和一連串謊言

滅掉兩岸服務貿易協議

但這些謊言得逞

台灣從此失去參加

東亞區域自由貿易協議的機會

靠貿易生存的台灣

遭台獨份子用暴力

推翻兩岸貿易協議

逼使台資和外資離台灣更遠

卻造成台灣貿易更離不開大陸

實在非常諷刺

更要省思的事

馬英九任用了一堆

王郁琦式的無能官員

遇事閃躲

三一八時整個政府像中風

都是中看不中用的

銀樣蠟槍頭

下定決心驅離暴民的江宜樺

得不到馬英九政府絲毫保護

2016年後

也沒有任何國民黨立委伸出援手

任令台大校園內一批

台獨教授和學生羞辱江宜樺

不讓江宜樺回台大教書

也不讓江宜樺回台大演講

竟然沒有一個國民黨立委

出面刪砍台大預算

連個象徵性動作都沒有

滿朝無一是男人

江宜樺就像當年的韓國瑜

只能自己舔傷口

台獨江宜樺台大
別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

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