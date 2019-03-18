太陽花學運5周年 蔡正元回顧：當時整個政府像中風

2019-03-18 02:01 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



前立委蔡正元。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 今天是太陽花學運5周年，前立委蔡正元在臉書表示，318是台灣島黑暗的一天，台獨份子打著反黑箱服貿，讓台灣從此失去參加東亞區域自由貿易協議的機會。

蔡正元還批評，時任總統馬英九任用了一堆王郁琦（陸委會前主委）式的無能官員，遇事閃躲，「當時整個政府像中風，都是中看不中用的」。

蔡正元臉書全文：