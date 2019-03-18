柯P和美學者早餐會 黎安友：華府可能覺得柯「ＯＫ」

2019-03-18 00:04 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



台北市長柯文哲在美國時間17日正式展開訪美行程，一早就先和哥倫比亞教授黎安友會面，隨後前往911紀念公園參觀，並針對台灣籍罹難者獻花致意，接著聆聽南街海港重建及活化計畫的導覽。

黎安友一早和柯會面約50分鐘，會後受訪時表示，自己很高興見到柯文哲，柯相當直率，而且使用很多有趣的引言。

至於雙方會面是否有談到「美中台強盜說」？黎安友說，自己第一次和柯見面，兩人也沒有談到這件事情，自己也不想代表柯說他的政策是什麼。

對於柯文哲的兩岸立場是否有比較印象深刻的地方？黎安友認為，柯文哲對兩岸問題非常深思熟慮，自己很有興趣，想要了解他的戰略和蔡英文總統、前總統馬英九有什麼不同的地方，這是一個非常微妙的問題，不過自己只對柯的想法有初步認識，還沒有深刻的理解。

媒體追問，黎安友之前提到華府對蔡英文、馬英九很滿意，是因為他們有律師背景，且用詞謹慎，但柯文哲不同，如果他來選總統，這對華府是否是個問題？

黎安友則認為，華府會對柯相當好奇，也會希望深入了解柯文哲的立場，未來有什麼打算，相信柯文哲對華府的觀點也很感興趣，假設雙方能互相了解，那華府可能會覺得柯市長是個「OK」的總統候選人。

對於柯文哲「兩岸一家親」的看法，黎安友說，台灣人越來越形成和大陸人不同的身份認同，如果將來中國大陸變得更民主，那麼台灣人在認同方面可能會更接近大陸，不過就現階段而言，不認為兩岸一家親是個趨勢。