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黎安友：華府可能認為他「OK」 柯Ｐ：那只是學者看法

2019-03-17 23:28聯合報 記者邱瓊玉╱即時報導

北市柯文哲訪美第二天，今一早和哥倫比亞大學教授黎安友（Andrew Nathan）進行早餐會，包括北市府觀傳局長劉奕霆、北市府副發言人陳冠廷、北市府國際事務委員會執行長楊慶輝等七人與會，雙方約會面一小時左右。只見柯文哲和黎安友雖然是第一次會面，不過兩人互動熱絡，有說有笑。

在哥倫比亞大學政治系任教的黎安友，是美國知名漢學家，對中國事務嫻熟，日前桃園市長鄭文燦訪美時，也曾和黎安友會面。鄭文燦還在臉書發文表示，黎安友熟悉中國，對中國也有獨到的觀察，很開心譨和教授直接交流。

柯文哲一見面就先問黎安友，是不是教過很多學生，黎安友則回，外交部政務次長徐斯儉、陸委會主委陳明通都曾是他的學生。

黎安友會後受訪時被問到華府對柯文哲的看法？黎安友表示，他認為華府對柯很好奇，柯文哲也對華府好奇，雙方最後會達成共識，華府可能會認為柯文哲是一個「OK」的總統候選人。

對於黎安友的評價，柯文哲表示，OK只是黎安友的意見，其實這些重量級的學者都不會評論其他國家的內政，更何況好奇是一定的，因為歷史上很少有外科醫生變成政治人物的例子。

柯文哲說，自己查過，美國總統當中，從來都沒有醫生當總統的，不過馬來西亞前首相馬哈蒂就是醫生，但其實在亞洲地區，像是日本首相也沒有醫生出身的，所以對傳統政界來講，有個醫生跳出來當政治人物的，他們都很好奇。

至於黎安友評價「OK」，是否會覺得吃下了定心丸？柯文哲則笑說「take it easy」，放輕鬆一點，平常心就好了。

台北市長柯文哲訪美第二天，今一早和哥倫比亞大學教授黎安友（Andrew Nath...
台北市長柯文哲訪美第二天，今一早和哥倫比亞大學教授黎安友（Andrew Nathan）進行早餐會。記者邱瓊玉／攝影
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哥倫比亞大學教授黎安友。記者邱瓊玉／攝影
哥倫比亞大學教授黎安友。記者邱瓊玉／攝影
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台北市長柯文哲訪美第二天，今一早和哥倫比亞大學教授黎安友（Andrew Nath...
台北市長柯文哲訪美第二天，今一早和哥倫比亞大學教授黎安友（Andrew Nathan）進行早餐會。記者邱瓊玉／攝影
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柯文哲北市哥倫比亞
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