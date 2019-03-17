【即時短評】2020大戰 「贏了關中，輸了中原」？

2019-03-17 22:34 聯合報 記者 聯合報 記者 林政忠 ╱即時報導



立委補選，民進黨在台南險勝，前總統陳水扁在臉書化身功夫高手。圖／取自台灣勇哥粉絲團 分享 facebook

立委補選落幕，藍綠皆定調「輸非輸、贏非贏」，最大的獲利者卻可能是「挾台南以自重」的前總統陳水扁。

民進黨即將啟動總統黨內初選機制，雖然2020荊棘四伏，但對阿扁而言，這是「最黑暗的時刻，也是最光明的時刻」。蔡英文總統剛上任時還有足夠的政治能量，可以抵抗黨內特赦阿扁的聲浪，但九合一大敗、立委補選險勝，蔡英文連任正需要黨內奧援，成為「阿扁再起」最好的契機。

「韓軍」一路進逼，幾乎打到綠軍咽喉，民進黨在台南關中要地戰況空前慘烈，最後靠扁軍奧援，民進黨才悽慘取勝利，綠軍旌旗搖搖晃晃，台北市長柯文哲和高雄市長韓國瑜皆虎視眈眈。

台南是民進黨關中要地、更是陳水扁的本命區，扁唯有挾台南才能號令中央。但對民進黨而言，保衛關中固然重要，逐鹿中原才是最終目標。

阿扁三部曲「衝突、妥協、進步」曾經威震江湖。民進黨重返執政後，扁曾多次砲轟「蔡德三（蔡英文、賴清德、邱太三）政府」，項莊舞劍、意在特赦；當初的行政院長賴清德、法務部長邱太三如今皆已下台，「特赦三大路障」只剩下蔡英文最後一道政治關卡。

台南立委補選決戰前夕，扁才押寶聲援民進黨候選人郭國文，促成扁系和新潮流系大和解，把政治效應發揮到極大化，民進黨的險勝卻是陳水扁的大勝；妥協之後的最後一步，就等「全黨挺扁」水到渠成。

蔡英文如果夠強大，就可以繼續對特赦「維持現狀」，但台南補選後，政治現狀已被打破。不只輔選有功的賴清德率先向蔡總統喊話，呼籲「重視特赦阿扁議題」；連曾為扁案請辭立委的民進黨大老林濁水也指出，「假如認定台南勝選關鍵是向陳水扁求來的，民進黨選總統的人有不赦扁的空間和立場嗎？」

2020年總統大選將是民進黨的「韓戰」，只是戰線要從濁水溪流域開始打起，還是要決戰淡水河流域？韓國瑜雖是民進黨最可怕的假想敵，卻是陳水扁的另類「熱帶氣旋」；當來自高雄的韓流愈發威，蔡英文就愈需要南台灣泛綠台派齊力抗韓，「阿扁們」前仆後繼，加上賴清德隔空喊話，赦扁議題儼然成為蔡英文黨內總統初選的必考題。

去年九合一大選，「搶了菜攤、失了江山」殷鑑不遠。「阿扁再起」究竟是福還是禍，民進黨會不會「贏了關中，輸了中原」？