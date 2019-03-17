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看好「韓流」延燒 2020藍營老將新兵搶進國會

2019-03-17 19:52聯合報 記者鄭媁╱即時報導

看好「韓流」威力仍會延燒，國民黨2020立委提名競爭激烈，除了優勢選區大熱門，就連過去被視為艱困選區的縣市，老將新兵也躍躍欲試，盼能藉由藍軍士氣占優勢的契機，為國民黨奪回國會過半席次 。

國民黨日前公布區域立委第一梯次提名作業選區，包括現任立委爭取連任、外加高雄市三民區共16個選區，將優先辦理提名，28日啟動初選作業，4月24日報請中常會核議後，通過提名。

繼黨內資深立委蔣乃辛率先宣布不再連任北市大安立委後，黨內包括不分區立委林奕華、市議員王欣儀、前外交官介文汲等人都表態爭取提名，傳國民黨發言人歐陽龍也有意角逐，基層另建議前行政院發言人鄭麗文參選，堪稱超熱門選區。

前立委孫大千因韓國瑜建議「不要挑戰舒適圈」，宣布投入藍營艱困選區、台北市士林區、大同區參選，這個震撼彈，在基層掀起熱烈討論；另一士林、北投選區，黨內有意參選者眾，包括前立委丁守中競選辦公室發言人詹為元、文傳會副主委黃子哲、士林區黨部主委曾文培，另將與新黨合作，議員潘懷宗共加入黨內初選。

而黨中央原有意徵召美女刺客、黨代表李明璇投入士林大同區，則因孫大千已先表態，徵召臨時喊卡；新竹市黨部主委呂學樟建議李明璇到新竹市參選，對戰民進黨團總召柯建銘子弟兵、前市議員鄭宏輝；黨內也有人力勸李留在高雄扎根。

新北方面，國民黨發言人洪孟楷已宣布挑戰新北市第一選區（淡水、林口、泰山、八里、三芝、石門），對上民進黨立委呂孫綾，老將吳育昇也有意加入黨內初選。外傳台北市前副市長李永萍有意轉戰新北市第十二選區，對上現任時力立委黃國昌。

國民黨不分區立委陳宜民也宣布投入高雄立委選舉，另傳連任三屆的高雄市議員李雅靜、鍾易仲等人，都有意搶進國會。

國民黨新竹
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