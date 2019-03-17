NCC無作為？ 綠高市議員呼籲主委下台

2019-03-17 19:46 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡孟妤 ╱即時報導



行政院長蘇貞昌今痛批國家通訊傳播委員會（NCC）「誰都管它不到，但它也什麼都不管」。民進黨高市議員簡煥宗說，這句話讓他整個人都醒了，NCC可以不作為，但民進黨公職要有作為，他要求NCC檢討，主委下台！

簡煥宗說，慘勝之後的第二天，心情還是藍色憂鬱。不過衝衝衝（蘇貞昌）一句，「獨立機關誰都管不到，但也什麼都不管」，讓他整個人都醒了！

他說，1933年，希特勒第一次執政，宣傳部長戈培爾透過國家的力量，以國民之名，快速的讓德國家戶收音機數量從400萬台增加4倍到1600萬台，從而在民主選舉中贏得全面執政。在那個還沒有「聲量」概念的時代，聲量已經在被利用對付民主。

簡煥宗指出，今年1月15日到30日，一家政論節目一天一百分鐘，14天1400分鐘，攻擊抹黑前高市長、總統府秘書長陳菊294分鐘，比例24%。沒有當事人任何聲音。

他說，80年前跟今天，其實沒有太大差別與，一個是巧妙的透過國家的力量，一個是巧妙透過資本的力量。聲量進入家裡，包圍你我。可怕不是無法明辨是非，而是是非不重要了。

簡煥宗說，在這個時刻，蘇貞昌院長說話了，痛批NCC「獨立機關誰都管不到，但也什麼都不管，應該要檢討發揮效率」。