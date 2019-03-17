堅稱萬分之一機會徵召 游淑慧：吳敦義先說選不選總統

2019-03-17 18:54 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



第二階段立委補選結束，國民黨內拱高雄市長韓國瑜參選總統聲浪更見明確，黨主席吳敦義今天再重申，保留萬分之一徵召韓參選總統機會「始終都沒有改變過」。國民黨副主席郝龍斌辦公室發言人游淑慧質疑，其他萬分之9999是什麼？

游淑慧認為，總統提名方式是一個政黨重中之重的事情，「主席對外談話」似乎應等尋求共識，並有明確辦法後再為之，現在吳敦義不斷拋出「萬分之一」說法，讓人相當困擾和困惑，徵召特定人參選總統不應是什麼萬分之一的「可能或突襲」。

游淑慧也建議，吳敦義是否參選總統此刻即應明確表態，不宜再且戰且走，若決定不參選，就能全心擔任全黨總教頭，公正執行提名策略；若有意參選，對提名方式的訂定與進行就不能再球員兼裁判，應另組提名策略委員會處理。

游淑慧揶揄，吳敦義說徵召韓國瑜選總統是萬分之一機會？吳自己是否參選總統也保留萬分之一機會？請問哪其他萬分之9999是什麼呢？徵召是萬分之一的意外？

游淑慧建議，若黨真的要徵召最強人選參選2020總統，即刻起就應啟動主動將韓國瑜納入的滾動式民調，持續了解所有強棒的民意支持度變化，並以民調結果做為後續徵召特定人選參選總統時，用來說服社會大眾和黨內不同支持者。

若經長期滾動式民調卻定只能特定人能贏，黨中央真的要以徵召決定總統候選人，游淑慧認為，原規畫的正式初選（七成民調、三成黨員投票）開始前，就應努力先尋得全黨共識，為這個民調穩健領先人選排除障礙，然後啟動徵召，凍結初選制度。

如果滾動式民調過程顯示，目前表態爭取國民黨提名參選2020總統的新北市前市長朱立倫、立委王金平與韓國瑜等人，有超過一位選將有贏的機會，游淑慧認為，那就回歸初選機制挑出最強人選。