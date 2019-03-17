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未來一周天氣變化大！高溫30度再驟降10度

NCC什麼都不管？ 綠議員批主委詹婷怡只知當官

2019-03-17 16:23聯合報 記者楊正海╱即時報導

行政院長蘇貞昌今談及近年來假訊息、假消息擴散，直批國家通訊傳播委員會（NCC）「誰都管他不到，但他也什麼都不管」；而民進黨台北市議員梁文傑也在臉書批評NCC主委詹婷怡，不知當初是誰推薦的。只知當官，什麼都不管，一要她管就拿出新聞自由的大帽子。

梁文傑說，這麼自由，「又何必叫妳來領部長級的薪水呢？」可以自由去外頭找工作啊。當過郭台強特助，工作應該不難找。

民進黨北市中山大同議梁文傑。 圖／聯合報系資料照片
民進黨北市中山大同議梁文傑。 圖／聯合報系資料照片
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梁文傑NCC行政院
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