打通高屏後花園增百億 蘇揆：不能像餐廳出菜慢慢來

2019-03-17 16:19 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ╱即時報導



國道10號里港交流道至新威大橋新闢道路工程，經高屏兩地爭取多年，今由行政院長蘇貞昌拍板，新闢道路將沿荖濃溪北側興建，全長18.1公里，估計總經費達122.27億元，公路總局希望在今年8月完成綜合規劃，在環評通過後，趕在115年完工，未來可望一舉打通高屏後花園，大大嘉惠高雄六龜、美濃及屏東高樹、三地門等地。

蘇貞昌今到高美大橋現場視察時說，自己現在的風格可不是「慢慢來」，也不能像餐廳出菜一樣一道道出，他要求公路總局加快腳步，有些可以同時進行的，應該要加快腳步，甚至可以分段施工早日完成平面路段，嘉惠地方。

他並說，這不是民進黨執政才如此，而是他真的了解地方，當年新威大橋就是他之前當行政院長時興建的，第一代高美大橋還是他當年當省議員時爭取的，讓他有感而發：「人生的劇本雖然無法偷看，卻是豐富而精彩」。

這條連接國道10號里港交流道的新闢道路，公路總局原先僅規劃從交流道拉至高雄龍肚，全長12.2公里、經費29.98億元，全案在106年1月早經行政院核定，不過高屏兩地不斷透過民代發聲，希望全案延伸到新威大橋，公路總局才又啟動綜合規劃，雖然延伸路段只多了約6公里，但總經費暴增至122.27億元。

公路總局提出沿山及沿河興建兩案，今由行政院長蘇貞昌與地方人士實際到高屏交界的高美大橋了解，並由公路總局局長陳彥博簡報，由於沿河興建的阻力較小，蘇貞昌今也尊重地方意見，希望早日完成環評，儘速動工。

立委邱議瑩表示，這條道路地方已反映多年，雖然延伸後經費大增，「但也沒有增加多少」，卻可以從此打通高屏的後花園，並解決美濃一帶的塞車問題；屏東縣政府秘書長邱黃肇崇也說，一旦打通，未來可大大嘉惠高樹、三地門一帶的居民。

行政院長蘇貞昌表示，雖然路線延伸後，經費增加上百億元，但是他認為「交通建設早一天做就少一個紛爭」，早一點完工就能早點帶來繁榮，工程單位計算的益本比可能要把這些也考慮進去。