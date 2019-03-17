韓國瑜若選總統...學者建議：對國安也要給個說法

2019-03-17 14:50 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



文化大學新聞系主任胡幼偉今天在臉書指出，在這次立委補選中看的出來，民進黨的競選論述，已從強調「改革的正確道路」轉回「只有民進黨能力抗中共併台威脅」。在策略面，把韓國瑜帶來的大陸訂單，滴上「其中有毒」的幾滴藥水後大肆宣傳，用「貨愈是出的去，中毒愈深」，來徹底吃掉韓國瑜的「發財」成果，逼民眾在「發財」和「國安」之間二選一。胡幼偉建議韓國瑜，如果做總統候選人，應該強調：唯有先帶大家發財，台灣才能壯大實力；台灣富強了，中華民國強盛了，才不用擔心國家安全。

分析民進黨在這次立委補選的兇狠之處，胡幼偉列出四點：

1. 把兩岸故事的唯二主角，定位成是中共和民進黨，將國民黨用話術歸類為中共同路人；

2. 暗示民眾，安全才是最高價值，沒有安全，一時發財，最後倒楣。

3. 迴避民進黨沒辦法為台灣爭取大陸訂單的無能；

4. 讓國民黨愈是為台灣爭取大陸訂單，等於愈是在幫民進黨數算打國安牌而弄來的選票。

胡幼偉表示，明年總統大選時，如果韓國瑜是國民黨的總統候選人，他就必須有效破解民進黨的這套論述策略。他必須用一套論述，讓大家相信，他的「發財論」和國安之間並無抵觸。

例如，「不能迴避國安議題」，尤其民進黨若先提，國民黨一定要正面回應，因為關心國安問題的人要聽國民黨怎麼說；「不要否認中共一直有拿下台灣的企圖」，因為習近平前一陣子才剛強調，要用一國兩制解決台灣問題。這是事實，不能迴避，也迴避不了。針對國安也要給個說法，不然就會被扣帽子說是「只想發財、不顧國安」。

胡幼偉表示，國民黨要強調，維持台灣安全與海峽兩岸局勢的和平穩定，是國民黨一貫的主張；中華民國是國民黨締造的，國民黨會永遠維護中華民國的生存與發展。兩岸之間，應該透過和平交流，找出能維持中華民國主權、台灣人尊嚴，和台灣人能接受的互動模式。現在，台灣人不會接受一國兩制，不代表兩岸之間不能繼續交流、互相合作，唯有繼續交流對話，在兩岸一家親、九二共識的原則下，才能找出兩岸人民都能接受的和平相處模式。