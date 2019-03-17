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影／謝龍介掃街謝票：繼續為農漁民打拚

2019-03-17 13:55聯合報 記者蕭宜君╱即時報導

台南立委補選國民黨候選人謝龍介雖然落選，今天(17日)到台南市掃街謝票。

謝龍介在車隊上以麥克風表示，一張票一世情，感謝選民支持和疼惜，未來一定會繼續為鄉親服務，為農漁民打拚，幫助大家深耕農漁業，為產品找通路，為大家爭取更好的未來。

謝龍介強調，他的初心不會改變。希望台灣未來更好、更團結，手牽手一起讓農漁民及勞工朋友都能過更好的日子。謝票途中，有不少熱情民眾向謝票車隊揮手打氣，謝龍介也一一致意，表示「揮揮手，我們感動在心頭」。

台南立委補選國民黨候選人謝龍介雖然落選，今天(17日)到台南市善化區掃街謝票。記...
台南立委補選國民黨候選人謝龍介雖然落選，今天(17日)到台南市善化區掃街謝票。記者龔盈全／攝影
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