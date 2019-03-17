沈智慧推夜間配反光衣 九成網友反對「多此一舉」

2019-03-17 12:09 聯合報 記者 聯合報 記者 陳秋雲 ╱即時報導



國民黨立委沈智慧將推動修法，強制要求夜間丶雨天汽機車配備「反光背心」引發熱議！臉書「不禮貌鄉民團」發起網路投票，中午以前超過2萬3000票，有九成反對！不過沈智慧仍加強宣傳，「寧願一點不方便，也不要悲劇的發生。」

沈智慧上周開記者會，因49歲韓姓男子上個月清晨開車載陸姓女友回家，行經國一北上王田至南屯路段184.5公里路段突然恐慌症發作，車停路肩欲與鄰座女友換手駕駛，不料下車後被多輛車追撞、輾斃，女友餘悸猶存，在記者會上感謝各界的幫助，讓男友的遺體完整。

陸姓女子說，「我那時候就想著要保護他，所以來回在車道和路肩跳來跳去，我拿著外套一直揮、一直揮，但是很多車開得很快，大車小車這樣輾過…我回過頭看他時，他已經碎了」。

立委沈智慧表示，他希望推動立法要求汽機車在雨天與夜間應配備「反光背心」保護用路安全，這個說法引起各界熱議，不少網友反對「那行人出門是不是也要穿反光背心以策安全」、「立委不騎機車不曉得穿反光背心要多麻煩吧！」「沈委員要有智慧喔！」