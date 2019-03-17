【即時短評】韓流沒好好用 恐反成國民黨2020隱憂

2019-03-17 12:05 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜。本報資料照片 分享 facebook 這次四區立委補選結果，國民黨只拿下一席，與其說是韓流退燒，其實只是國民黨原形畢露，從來就沒有「轉型成功」，而是靠著討厭民進黨的聲音，以及去年1124的勝利繼續自我膨脹。除了黨內遲未改革外，韓國瑜的市政表現以及韓粉的激進恐怕成為國民黨的另外一個隱憂。

韓流效應確實在這半年內強烈的席捲全國，但韓流效應究竟能外溢多少，國民黨及候選人的表現其實才是重點。畢竟韓國瑜當初選舉打的就不是國民黨牌，他是非典型的候選人，靠的是個人特色和魅力勝選，所以支持韓國瑜不一定等於支持國民黨，就像討厭民進黨不等於喜歡國民黨一樣。

而韓國瑜執政至今滿3個月，許多競選承諾不僅沒有實踐，甚至開天窗，市府也開始狀況百出。當初台北市長柯文哲人氣也是很高，但一個蘇迪勒颱風處理不好，就讓民調瞬間下滑。市政才是韓國瑜的本業，如果市政沒有做好，韓流還能支撐多久?

國民黨的另一個隱憂，也就是廣大的韓粉。只要有人在網路上或甚至媒體報導，讓韓粉感覺到韓國瑜被攻擊，他們也不甘示弱地回擊，甚至揚言傷害對方，這些都成為綠營拿來抨擊的把柄。重點是，韓粉支持的只有韓國瑜，他們不一定會支持國民黨，但卻可能成為國民黨的拖油瓶。

如果國民黨只是認為選民討厭民進黨，喜歡韓國瑜就能贏，所以大家搶著要選舉，未免過於天真，「黨性」沒有改變，江山也難改；如果國民黨選民只會繼續窩在「韓」溫層，只能說高處不勝寒。