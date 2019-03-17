訪美行程有「彩蛋」？ 柯P笑回：wait and see

2019-03-17 11:42 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



台北市長柯文哲昨啟程訪美，並在台灣時間17日上午10時許抵達紐約甘迺迪機場，駐紐約辦事處長徐儷文則是親自來接機。對於這趟九天的訪美行程，柯文哲表示，就是趟「學習之旅」，這也是多元，像是亞特蘭大就是城市外交，波士頓是招商，紐約就是學習，至於華盛頓就是「看著辦」。

至於這趟是否會有不公開行程？柯文哲未正面回應，僅說就是「wait and see」，反正最後你們一定會知道結果。

不過柯文哲這趟訪美行程，不僅市府大陣仗因應，就連「不速之客」都相當多，包括台灣國主任陳峻涵、《打臉名嘴》版主RJ，甚至就連前市議員童仲彥也同行。

對此，柯文哲笑說，他也不曉得，不過還好啦，這也是台灣有趣的地方，民主自由多元開放。

對於全美台灣同鄉會揚言抵制柯文哲不招待，不過卻有其他台僑要設宴款待柯文哲，是否覺得台僑的風向不太一樣？柯文哲說，在一個社會本來就是多元的，絕對支持、絕對反對都是少數，大部分人都是中間，有人支持你，也會有人反對你，常常都是這樣子。

柯文哲說，所以在一個社會當中，最後能做的事情就是設法爭取最大多數人的支持，只能做到這樣子。

媒體追問，若是美方詢問要不要選總統，是否也會說「六月再問我」？柯文哲表示，自己在台灣也是這樣子回答的，所以答案還是一樣，總不能給美國的答案和台灣不一樣，所以一樣還是「六月再問我」，有去登記就有，沒有登記就沒有，緊張什麼，「take it easy」。