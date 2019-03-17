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贏1席但大幅拉近 吳敦義酸綠「洪荒之力」攻謝龍介

2019-03-17 10:26聯合報 記者賴于榛╱即時報導

國民黨主席吳敦義今受訪談到台南選情時指出，台南本來就是綠中之綠，謝龍介把綠中之綠的區域，能夠打到幾乎有領先，大幅拉近了就是進步，但民進黨後來動員蔡英文總統、行政院前院長賴清德等人輔選，更使盡洪荒之力把分裂的陳筱瑜勸退，才會是目前各自守住基本盤的局面。

4席立委補選結果，民進黨2勝，國民黨則是守住彰化1席，國民黨選情被指不如預期。吳敦義今出席「第89屆國醫節2019國際中醫藥臨床學術大會暨中醫藥成果展」，他會前受訪被問到這結果是否代表高雄市長韓國瑜的幫忙拉抬沒有成功？他趕緊解釋，不能這麼講，因為跟過去比較的話，新北三重區就是最綠的，相差有19、20％左右，這次差距5％左右藍軍票大幅增加，只是深綠地區還差了5％。

談到台南選情，吳敦義則說，台南是綠中之綠，民進黨後來也動員賴清德，且蔡英文也以總統身分去許多趟，更推測還有投入其他資源，「我們不知道，可一般來說會有這個揣測。」他稱讚謝龍介把綠中之綠的區域，能夠打到幾乎有領先的程度，只是後來民進黨用了非常大的力量，使盡洪荒之力把陳筱瑜勸退，可大幅拉近了就是進步，目前就是各自守住基本盤。

吳敦義說，4席補選國民黨本來就彰化縣一席，新北市、台南市本來就是綠軍，金門部分綠軍有陳滄江脫黨，國民黨則是陳玉珍當選，這是恢復原來的基本狀況，但國民黨要努力的地方還很多。

媒體追問是否2020還是要韓流？吳敦義則表示，「當然都要很努力」，各方都要很努力，各種票源都要掌握住，現在只差幾個百分比，每一個力量都要爭取，也重申2020萬分之一徵召韓國瑜的機會一直都沒有改變過。

至於金門縣立委當選人陳玉珍有意恢復國民黨籍，吳敦義說他昨天有收到訊息，陳玉珍被註銷黨籍後有提出申復，因為她覺得自己是冤枉的，只是黨有黨的程序跟規律，此事他會審慎考量。

國民黨主席吳敦義。記者賴于榛／攝
國民黨主席吳敦義。記者賴于榛／攝
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