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立委補選／國民黨失利 邱毅：韓流效應操作過度

立委補選 蔡正元的國民黨警訊與「太陽西沈！」

2019-03-16 22:56聯合報 記者王寓中╱即時報導

台南、三重、彰化及金門立委補選選舉結果今晚出爐，相較國民黨主席吳敦義只透過黨發言人歐陽龍出面召開記者會，新北市前市長朱立倫在臉書發表感言，高雄市長韓國瑜今晚則是在臉書開直播說，這一場選舉，「贏的不能算贏 輸的不能算輸。」

國民黨政策會前執行長蔡正元今晚在臉書貼文表示，國民黨這次挫折了，四個太陽都不見，只有韓國瑜出來講話，只有韓國瑜出面撫平情緒。

蔡正元質疑，四個太陽呢？想選總統的人，想爭國民黨提名的人，在這個時刻靜巧巧，這哪像個領導人。難道整個國民黨只剩韓國瑜，還是國民黨總統初選登記時，太陽在登記櫃檯才升得起來？如果太陽是這種料，就永遠西沈吧！

針對立委補選結果國民黨從搶攻四席到只守住彰化一席，蔡正元稍早也在臉書貼文分析，這次立委四席補選國民黨只贏一席。新北三重輸給余天，民進黨高志鵬貪污，朱立倫執政八年，韓流北上，國民黨卻仍然贏不了，對朱立倫、吳敦義大傷，對韓國瑜小傷。

蔡正元表示，台南麻豆輸給新潮流，證實韓流很強，但也只能縮小差距，因爲北漂青年無法返鄉投票。他並認為，金門國民黨輸了，跟韓、朱、吳關係不大，但對國民黨面子掛不住，這是給國民黨的警訊。

國民黨政策會前執行長蔡正元。圖：取自蔡正元臉書。
國民黨政策會前執行長蔡正元。圖：取自蔡正元臉書。
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國民黨韓國瑜蔡正元
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