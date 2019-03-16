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打輸選戰被「不理不睬」 連勝文：人情冷暖體會很深

立委補選／國民黨失利 邱毅：韓流效應操作過度

【即時短評】贏非贏 輸非輸 藍綠暫歸零

2019-03-16 22:50聯合報 記者林河名╱即時報導

4席立委補選揭曉，民進黨雖然選得辛苦，但沒有想像中「氣虛」；國民黨挾「韓流」餘威，卻也沒有預期中亮眼。從結果來看，「贏者非贏、輸者非輸」，藍綠在2020賽局暫時「歸零」，民進黨有頂住一口氣，國民黨如果想贏，恐怕還是需要強棒出擊。

民進黨保住台南及新北兩席立委，維持補選前「平盤」，看似沒有輸。但是，這兩個選區都是「綠中之綠」、甚至被形容「綠到出汁」的地區，竟然打成五五波，其實「不算贏」。民進黨秘書長羅文嘉說得實在，守住這兩席，「對民進黨來講，沒有贏，只是止血而已」。

不過，在九合一選舉慘敗之後，蔡英文總統民調持續低迷，民進黨的政黨支持度又直往下墜，整體大環境極為不利，民進黨能守住這兩席，確實有很大鼓舞作用。特別是行政院前院長賴清德率先喊出「民進黨只剩下一口氣」，以苦行方式無懼風雨輔選，發揮集氣效果，一舉守住南北雙席，應該居功最偉。

已有民眾高呼「選總統」，賴清德雖說「只有感激，沒有再特別去想到其他」，但民進黨總統初選登記在即，他與蔡英文總統是競是合，馬上就要見分曉。

國民黨方面，雖在新北與台南功敗垂成，並不算輸，金門一席卻敗給已開除黨籍的陳玉珍，可謂一大警訊。對此結果，有人解讀「韓流」退燒。但從輔選過程來看，韓國瑜及其家人仍掀起風潮，嚇得民進黨固守城池；而韓國瑜並非候選人，對他的支持度也不能完全移轉，若因此認為「韓流」退燒，可能失之武斷。

相反地，正因為對韓國瑜的支持度，不等於對國民黨或其他侯選人的支持度，從這次補選可知，「輔選不如本人選」，「拱韓」親征總統大選的力道只怕會愈來愈大，國民黨內要求推出「最強棒」的呼聲也會更強烈。

而民進黨在這次立委補選大打「主權牌」，保住兩席立委，從上到下都高唱「守護台灣民主」、「捍衛台灣主體性」；嚐到勝利的甜頭，這張「主權牌」勢必在總統及立委選戰中繼續強打。韓國瑜幫農漁民搶訂單之後，即將出訪大陸，相關表現也將驗證國民黨的「兩岸經濟牌」能否打動人心。

去年九合一選舉之後，展望總統大選，民進黨似已奄奄一息，國民黨眼看勝券在握；但接連的立委補選，民進黨還守住一口氣，國民黨也不是穩贏，更別忘了，藍綠之外，還有台北市長柯文哲代表的「白色力量」虎視耽耽。

展望2020大選，國民黨內要求推出「最強棒」的呼聲將更強烈。圖為高雄市長韓國瑜（...
展望2020大選，國民黨內要求推出「最強棒」的呼聲將更強烈。圖為高雄市長韓國瑜（左）輔選。聯合報資料照／記者鄭清元攝影
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