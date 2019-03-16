立委補選 朱立倫：綠長期優勢選區看到翻轉的曙光

2019-03-16 22:08 聯合報 記者 聯合報 記者 王寓中 ╱即時報導



4席立委補選結果國民黨只守住彰化縣1席立委。新北市前市長朱立倫今晚在臉書貼文表示，恭喜彰化的柯呈枋當選，同時也要向每一位在艱困選區奮戰的戰士們，致上我們最高的敬意。

朱立倫指出，這次補選，許多艱困選區都打到五五波，最後雖然功虧一簣，但這些長期綠營優勢的選區都已經看到翻轉的曙光。鄭世維、謝龍介盡了最大的努力，在艱困選區奮戰到最後一刻，不要氣餒，十個月後捲土重來！