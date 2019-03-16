打輸選戰被「不理不睬」 連勝文：人情冷暖體會很深

2019-03-16 19:44 聯合報 記者 聯合報 記者 魏莨伊 ╱即時報導



國民黨中央委員連勝文稍早在臉書PO文，宣布由他擔任董事長的青年發展基金會所推動的「青年創意人才前進社區」活動終於邁入第三年，他還在文中自曝，他4年前競選失利，當時有意與眾多民代合作，但「絕大多數都是興趣缺缺，有些甚至不理不睬」，只有少數像陳炳甫或王鴻薇議員願意與他合作。連勝文今天上午和欲參選立委初選的王鴻薇共同為辦理3年多的「親子樂高創意教室」揭幕，特別PO文感謝王鴻薇。

連勝文PO文表示，他要特別感謝今天及在過去四年中，與我們合作的王鴻薇議員，以及所有與我們共同推動公益的夥伴們。他一一點名王鴻薇、陳炳甫、陳明義、徐弘庭、闕梅莎、張斯綱、郭昭巖、黃健豪等議員們，和簡榮宗律師與曾文培主委等人。

連勝文說，這個公益活動最初的想法，是希望為許多尚未被大眾注意到的創意人才，例如青年樂高大師，或是魔術天才，搭建一個表演舞台，同時與社區結合，一方面啟發參與的小朋友們各種的創意思考，也把歡樂帶進社區。

連勝文坦言，剛開始我們推動這個公益活動並不順利，在2014年選後一年，我們試著與雙北眾多各級民意代表合作，但可能是因我選輸了，絕大多數都是興趣缺缺，有些甚至不理不睬，只有少數像陳炳甫或王鴻薇議員，在了解我們的理念後，積極與我們在過去三年中推動這個公益項目。

連勝文說，這也難怪韓國瑜市長當年落難時，國民黨所有民意代表中，只有王鴻薇議員陪同開記者會，「這種人情冷暖，我相當能夠體會。」連受訪時表示，自己失意時，「唯有鴻薇姐和阿甫，極為少數的幾個人支持我」，他表示，王鴻薇這次面對初選時程很短，他看鴻薇很辛苦，要幫她打氣一下。