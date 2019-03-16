新北立委補選／對手自行宣布敗選 蘇嘉全送余天「高票當選」紅聯

2019-03-16 17:38 聯合報 記者 聯合報 記者 魏翊庭 ╱即時報導



新北市立委補選，對手鄭世維自行宣布敗選，余天預計5點半抵競選總部。總部指出，將等中選會結果，不會自行宣布當選，不過，立法院長蘇嘉全5點半已經委人來送「高票當選」紅聯。