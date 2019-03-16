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6立委補選選區2020提名 國民黨：補選候選人優先

2019-03-16 17:32聯合報 記者周志豪╱即時報導

第二階段立委補選今結束，國民黨下周起展開下屆立委提名首波領表作業。國民黨近日確定兩階段立委補選選區下屆立委提名原則，將優先提名參與補選的立委候選人續戰。而近日表態者眾的台北市士林、大同區，北市黨部表示，「提名一定陳炳甫優先」。

組發會主委李哲華表示，包含1月27日已舉辦的九合一選舉後第一階段2席立委補選，以及今天投票的第二階段4席立委補選，當初徵召提名時，都已經跟被提名人說好，補選候選人就是2020立委選舉候選人，除非被提名者放棄，否則承諾要照走。

李哲華說，如果補選時提1個人，時隔不到一年的下屆立委選舉卻改提另1個人，外界也會以為國民黨在幹什麼，既然覺得現在這個更好，那為什麼補選時不提名？相對的，現在要選的人，為什麼補選時不出來？這樣的質疑聲對黨與候選人都不好。

李哲華也提到，6席立委補選區域是提名辦法中「選情特殊選區」，原本就由縣市黨部決議不做意見徵詢、不辦理黨員投票，直接報請黨中央，經中央提名審核委員會個案認定，不是規避初選制度。

李哲華說，6席立委補選選區明年選舉提名要特殊辦理，必須是這6個選區被徵召參選立委補選的候選人不續選，並向黨或地方黨部正式提出不選書面聲明，黨才有依據，屆時就會回歸原來初選提名辦法，「不選就不必為他再去保留這個位置」。

近來包含被譽稱「北漂最正女主持人」的黨代表李明璇，以及前立委孫大千都表態有意參選1月底剛完成立委補選的台北市士林、大同區立委。台北市黨部主委黃呂錦茹表示，現階段仍以原立委補選候選人陳炳甫為下屆立委提名對象，孫跟李都清楚。

黃呂錦茹坦言，台北市士林、大同區立委提名預計在4月啟動提名程序，陳炳甫確實已私下表達不繼續參選明年立委的想法，但黨的立場是在正式啟動提名程序前，會再跟陳炳甫確認，屆時確定不選，才會啟動初選機制。

近來包含被譽稱「北漂最正女主持人」的黨代表李明璇，以及前立委孫大千都表態有意參選...
近來包含被譽稱「北漂最正女主持人」的黨代表李明璇，以及前立委孫大千都表態有意參選1月底剛完成立委補選的台北市士林、大同區立委。台北市黨部主委黃呂錦茹表示，現階段仍以原立委補選候選人陳炳甫為下屆立委提名對象。圖／截自李明璇臉書
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