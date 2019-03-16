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台南立委補選／「清流」抗「韓流」 郭國文當選

新北立委補選／三重投票率約4成 綠料穩住民主聖地

台南立委補選／「清流」成功對抗「韓流」！郭國文當選

2019-03-16 17:26聯合報 記者鄭維真╱即時報導

台南市第2選區立委補選激戰，國民黨謝龍介有韓國瑜3次站台，民進黨郭國文則有賴清德全力輔選，「最強村姑」陳筱諭有柯文哲支持，傍晚選委會開票結果，由郭國文拿下超過6萬票順利當選，「清流」成功對抗「韓流」。

選委會統計，民進黨郭國文拿下62858票，國民黨謝龍介拿350票，無黨籍陳筱諭10424票，無黨籍楊筱如492票、無黨籍吳炳輝350票、無黨籍徐國棟269票。

行政院長前院長賴清德（右）在立委補選期間，密集陪同郭國文掃街拜票。圖／本報系資料...
行政院長前院長賴清德（右）在立委補選期間，密集陪同郭國文掃街拜票。圖／本報系資料照片
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郭國文民進黨選委會
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