扁透露智庫民調：蔡英文止跌回升 韓國瑜不是所向無敵

2019-03-16 17:17 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



凱達格蘭基金會新台灣國策智庫針對總統大選藍白綠選情做的最新民調預定3月18日公布，前總統陳水扁今天先在臉書「新勇哥物語─阿扁踹共」中透露部分結果，此次民調顯示總統蔡英文的聲勢止跌回升，台北市長柯文哲的民調逐漸下滑，高雄市長韓國瑜不是像一般想的強到所向無敵，立法院前院長王金平比一般想的強和勇，新北市前市長朱立倫是目前國民黨中最強，國民黨主席吳敦義民調和聲望偏低。

陳水扁說，這份民調有一對一PK的調查，也有「三腳督（三方）」的調查；前一次、去年12月的調查，民進黨的民調很慘，跌入谷底，但這次調查，蔡英文已止跌回升，要競選連任也沒有那麼悲觀，不敢說穩贏的，但絕對有機會連任成功；蔡英文要尋求連任，民進黨內還有比她受到較多支持、較被看好的行政院前院長賴清德，賴的民調不管是一對一比較或三方比較，都比柯、韓多一點；不過，據知，賴要挑戰蔡的機率等於零，不能也不會挑戰蔡英文連任。

陳水扁表示，柯文哲一直被看好，可是這份民調顯示柯逐漸在下滑；韓國瑜不管是一對一或三方比，也不是強到所向無敵，有輸的時候， 贏的時候也贏得不多；王金平比一般想的強和勇，朱立倫是國民黨最強的，有些比較上，韓國瑜未必比朱好 ，但朱大選未必會贏；吳敦義民調和聲勢都低。