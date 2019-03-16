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台南立委補選／拉鋸戰！謝龍介郭國文票數互領先

新北立委補選／余天持續領先 支持者聚集總部爆歡呼

台南立委補選／藍綠拉鋸 郭國文暫領先謝龍介

2019-03-16 16:49聯合報 記者鄭維真╱即時報導

台南市第二選區立委補選下午4時投票結束，南市選委會統計，截至4時40分，301投開票所已開出249個投開票所，台南有6人角逐，目前民進黨郭國文暫時領先。

根據選委會統計，民進黨郭國文目前拿到7338票，國民黨謝龍介拿6964票，陳筱諭906票，郭國文在麻豆、佳里、西港、七股等地區暫時領先謝龍介、陳筱諭，謝龍介在山區為領先狀態。

南市選委會統計，截至4時40分，301投開票所已開出249個投開票所。記者鄭維真...
南市選委會統計，截至4時40分，301投開票所已開出249個投開票所。記者鄭維真／翻攝
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