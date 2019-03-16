中國拋一國兩制是善意？ 吳釗燮：先停止騷擾台灣

2019-03-16 15:59 聯合報 記者 聯合報 記者 陳熙文 ╱即時報導



中國國家主席習近平今年年初對台拋出「一國兩制台灣方案」，國台辦並稱此作法是體現中國對台灣的最大善意與關愛。外交部長吳釗燮今在推特上對中過政策做出回應，指出中國領導人認為一國兩制對民主的台灣是善意，但他認為台灣2300萬人的感受並非如此，台灣也對何謂善意有自己的判斷，中國不如「先停止騷擾台灣」？

吳釗燮一月底就曾經在推特上嗆國台辦是「瘋子」，當時蔡英文總統到各地勞軍，遭大陸國台辦發言人馬曉光批評：「以武拒統，死路一條！」並說蔡英文裝「大力水手」當網紅、扮花旦。吳釗燮即以「JW」署名，十分罕見以外長的身分回應國台辦，在外交部推特上發文反嗆國台辦是一群瘋子。

他當時在推文中說，台灣是捍衛自由、民主生活方式的最前線國家，台灣會持續戰鬥，對抗國家層級的干預、滲透、假資訊、軍隊威脅、國際攻擊、非洲豬瘟、「五毛黨（wumao）」與「國台辦的瘋子們（GTB lunatics）」。