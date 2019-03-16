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李永萍評估參選新北市七星區立委　郝、連、洪系統角力

2019-03-16 15:41聯合報 記者周志豪╱即時報導

國民黨本周啟動2020立委選舉提名作業，有意參選者也紛紛表態，地方也傳台北市前副...
國民黨本周啟動2020立委選舉提名作業，有意參選者也紛紛表態，地方也傳台北市前副市長李永萍有意從台北市轉戰新北市七星區（第12選區）立委，挑戰現任時代力量立委黃國昌。
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國民黨本周啟動2020立委選舉提名作業，有意參選者也紛紛表態，地方也傳台北市前副市長李永萍有意從台北市轉戰新北市七星區（第12選區）立委，挑戰現任時代力量立委黃國昌。李昨天受訪證實，確實積極評估中，近日就會正式宣布決定。

目前新北市七星區選區，國民黨內已有黨中央委員連勝文力挺的律師簡榮宗表態參選，文傳會前副主委毛嘉慶也評估中，下周五會做決定。若曾擔任黨副主席郝龍斌任台北市長時副手的李也加入，等於黨內郝、連、洪3系統都有戰將角逐該區立委提名。

除黨內主要派系外，地方也勸進前立委李慶華特助丁旗源接棒參選，丁旗源正審慎評估中；黨中央委員、台商徐正文也宣布角逐。而同屬藍營，前年發動罷免黃國昌甚力的安定力量聯盟主席孫繼正，也有意參選該區立委，直接挑戰黃國昌，藍營內部混戰。

據了解，國民黨中央原本也有意把七星區立委提名做為第一選區（淡水區）初選疏洪道，將目前爭取淡水區立委提名的黨發言人洪孟楷與前立委吳育昇，擇一勸進轉戰，如今七星區有意參選者已經爆炸，被做為初選疏洪道可能性已趨近於零。

李永萍表示，會考慮重新回鍋參選立委，主要是認為上屆立委選舉國民黨失土太多，這屆必須有人幫忙收復；評估過程也受到高雄市長韓國瑜去年勝選啟發，認為韓在高雄市這麼艱苦選區，僅憑1瓶礦泉水最後就翻轉選情，自己做為黨員沒有畏戰理由。

至於選擇包含汐止的七星區，李永萍說，主要是因該區黨目前沒有強力的候選人，又與她過去任立委時所屬港湖區有地緣關係。李表示，評估參選立委時，雖優先排除對藍營而言相對舒適的台北市選區，但也不會做犧牲打，有信心為黨拿回汐止這席立委。

據了解，李永萍上周起已密集拜訪黨內人士，下周還將拜訪地方要角爭取支持，競選看板月底前也會正式掛出。李永萍坦言，她考慮的比較晚，現在就是緊鑼密鼓的準備，盼明年能為黨重返執政盡份心力。

李永萍國民黨
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