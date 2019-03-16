立院法制局建議：同婚草案這三部分也應準用《民法》

2019-03-16 12:54 聯合報 記者 聯合報 記者 張文馨 ╱即時報導



政院版同婚專法「司法院釋字第七四八號解釋施行法」草案送入立法院，等待立法院長蘇嘉全召開朝野協商討論。立法院法制局發布的法案評估報告指出，草案中對於同性婚約規定不清，且同性婚姻所衍伸的姻親關係與扶養義務，都應準用《民法》規定。

法制局的報告指出，釋字第748號解釋闡釋民法未規定同婚關係，違背《憲法》的婚姻自由與平等權，應在兩年內完成修法或立法。且根據公投結果，立法院應在下一會期休會前，完成審議程序，經創制的立法原則，立法院不得變更。

法制局認為，同婚專法的名稱，挺同、反同者各有主張，以施行法為名，應屬折衷，可理解為政府基於政治折衝企圖降低爭議所做的努力。

另外，針對法條的評估，法制局點出五處可改進的地方，首先，草案第二條定義同性婚姻關係，但民法中「婚約」的相關規定（婚約，應由男女當事人自行訂定），在這部草案中並沒有相關規定，建議在草案中增加「準用民法」等文字。

其次，伴隨婚姻關係而來的姻親關係，法制局點出，這部草案也未納入，但實際上姻親關係在我國牽涉的法律命令有上千種，影響甚廣，也建議準用民法。

第三，草案中明定同性婚姻當事人有互負扶養的義務，但是對雙方與他方父母同居，卻沒有如民法般規定扶養義務，建議準用民法修正。