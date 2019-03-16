盧秀燕嗆不交管總統車隊引熱議 總統：今交管不錯

2019-03-16 12:32 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



台中市長盧秀燕為了改善台中空汙問題，日前曾劍指中央，嗆「若不拆掉中火發電機組，蔡英文總統車隊來台中時，交管不見得那麼配合」，引起熱議。蔡英文總統與今天參與台中市長盧秀燕雙雙參與上市櫃企業家組成的磐石會交接典禮。蔡英文在致詞時，向在台下的盧秀燕說，「市長我跟你報告，今天交管管理的不錯」。

台中市長盧秀燕今天對「若不拆掉中火發電機組，蔡英文總統車隊來台中時，交管不見得那麼配合」一事說明，蔡英文總統到台中，一定全力配合交管，讓總統沒有後顧之憂，另一方面，她也希望總統能夠關心台中空汙問題，就像關心核四拆除問一樣，能夠一視同仁，希望總統正視台中人想要拆除台中火力發電廠部分燃煤機組、改善空汙的想法。

台電回應，改善台中空汙「三個合作」，包括配合停機、進行現有機組改善，以及新設2部燃氣機組，希望與台中市政府共同改善台中空汙。台電強調，中火4號機僅服役27年，離除役年限還有很長一段時間。若立刻拆除會造成備用容量率、備轉容量率不足的問題，甚至於危及國安及能源安全。

台電說明，經濟部部長沈榮津日前拜會台中市長盧秀燕時建議，中火在供電穩定的前提下，夏天配合停一部機組，空汙較嚴重的冬天停2部機組，此方案較市府所提拆除一部機組，效果多出50％，台電也會全力配合。