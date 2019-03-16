中央要打假新聞 韓國瑜：我被某媒體批成黑人為何不罰
「文旦丟水庫」新聞被批駁後，總統蔡英文、行政院各部會紛批「假新聞」，行政院也要全面強化對假訊息的澄清與反制能力。高雄市長韓國瑜15日接受電視節目政治大爆卦主持人隨行採訪時就此批民進黨永遠「雙重標準」。
韓國瑜說，執政黨對「假新聞」、「假農民」、甚至包括媒體，要開始開罰，要開始人肉搜索；反過來咧，不停打藍軍的媒體就拍手叫好嗎？就不停的下廣告嗎？是不是雙重標準？對被假設友善國民黨的媒體，就儘可能穿小鞋，對批判國民黨的媒，像他常被批判，在某些媒體早就變成「黑人」了，為什麼不開罰？
「我們只是不想講而已，永遠用雙重標準（指民進黨），真的是把台灣老百姓當傻瓜。」他批中央執政民進黨執政不用心，選前叫愛台；「真的，老百姓把選票投給你，是希望政治人物做好事，做實事、衝經濟、拚民生，老百姓把票投給你，並不是讓你去作威作福，或者打擊異己，這是民進黨現在執政最大的錯誤。」
韓國瑜表示，他因此非常佩服基隆市長林右昌敢面對問題，知道民進黨要改，講白了，民進黨執政這2、3年讓太多支持民進黨的人失望，所以林右昌發自內心的講話，值得民進黨中央到地方好好去思考為什麼民進黨的人會有這麼大的勇氣敢把問題舉發出來。
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