中央要打假新聞 韓國瑜：我被某媒體批成黑人為何不罰

2019-03-16 12:23 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



「文旦丟水庫」新聞被批駁後，總統蔡英文、行政院各部會紛批「假新聞」，行政院也要全面強化對假訊息的澄清與反制能力。高雄市長韓國瑜15日接受電視節目政治大爆卦主持人隨行採訪時就此批民進黨永遠「雙重標準」。

韓國瑜說，執政黨對「假新聞」、「假農民」、甚至包括媒體，要開始開罰，要開始人肉搜索；反過來咧，不停打藍軍的媒體就拍手叫好嗎？就不停的下廣告嗎？是不是雙重標準？對被假設友善國民黨的媒體，就儘可能穿小鞋，對批判國民黨的媒，像他常被批判，在某些媒體早就變成「黑人」了，為什麼不開罰？

「我們只是不想講而已，永遠用雙重標準（指民進黨），真的是把台灣老百姓當傻瓜。」他批中央執政民進黨執政不用心，選前叫愛台；「真的，老百姓把選票投給你，是希望政治人物做好事，做實事、衝經濟、拚民生，老百姓把票投給你，並不是讓你去作威作福，或者打擊異己，這是民進黨現在執政最大的錯誤。」