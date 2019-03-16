訪亞馬遜、微軟美總部 林右昌：善用AI解決城市治理

2019-03-16 10:30 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



基隆市長林右昌訪美團一行於美國時間15日，參訪西雅圖先後參訪亞馬遜(Amazon)、微軟(Microsoft)等全球知名企業。林右昌表示，將此行參訪經驗帶回台灣基隆，評估各種應用科技解決方案，來解決市民生活的大小事，提升城市競爭力。

西雅圖市是美國最宜居的城市之一，良好社區服務與尊重歷史，營造宜居城市氛圍，除此之外，當地招商規劃，更為美國城市中翹楚與典範，從波音公司、微軟公司、Google進駐就看得出來。

林右昌先來到Amazon Go，體驗Amazon 新型的無人商店，透過AI人工智慧應用程式，大家拿著手機APP中的個人帳號條碼進入商店，不需排隊結帳即可出場，體驗最先進的購物技術；也參觀Amazon 為了讓員工有一個好好休息、輕鬆工作的地方「The Spheres」，令大家都十分羨慕。

接著參訪微軟總部，林右昌與來自台灣的微軟全球資深副總裁郭昱廷，彼此廣泛交換對智慧城市治理課題，收穫良多。在參觀微軟資安中心（ Cyber Security Center ) 時，透過專業的簡報及導覽，了解到資安的防護與建立的重要性，對市府目前在推動的前瞻基礎建設資安計劃有所助益。

林右昌仔細參觀園區中軟硬體，他表示，面對全球化激烈競爭，如何資運用數位科技創新，解決城市治理的難題，包括處理教育、交通、環保、噪音等問題，讓市政工作更有效能、優化城市管理和服務，將是未來城市面臨的趨勢和途徑。

林右昌還造訪世界知名的西雅圖中央圖書館，雖然西雅圖只有60餘萬人，但市民熱愛閱讀，市民透過公投通過興建中央圖書館，這個圖書館館藏雖只有200多萬本，但每年圖書流通量超過1000萬本，平均每人一年閱讀約17冊。