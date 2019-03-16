57歲高雄「台灣女孩」挺韓國瑜選總統 稱：兩岸10年內統一

2019-03-16 10:20 聯合新聞網 綜合報導



台籍全國政協委員凌友詩在演說上，自稱是「一個平凡的台灣女孩」。圖／取自星島頭條網 分享 facebook 在大陸全國政協大會上「一炮而紅」的香港政協委員凌友詩，以「高8度」音調表態自己熱切期待兩岸統一，遭到兩岸三地網友惡評，她也因為違反「台灣地區與大陸地區人民關係條例」，內政部裁罰50萬元，對於台灣可能開罰或是取消她戶籍，她也表示已有心理準備，而近日她又發言表態支持高雄市長韓國瑜參選台灣總統，並稱兩岸預計在10年內完成統一。

凌友詩接受新加坡《聯合早報》專訪，她稱兩岸統一的問題是累活，是放在中國領導人肩上很重的擔子，認為「習主席」有決心在任期內完成統一，估計是10年，他表示習近平是一名很有擔當的領袖，不會把累活留給後任。

據報導，凌友詩生於高雄，16歲移居香港，她表態對高雄市長韓國瑜的期望很高，認為他真誠有痞氣，與大部分台灣年輕輩一樣務實，並支持他明年參選台灣總統，她認為韓國瑜沒有國民黨大老的包袱，能跳脫式與中國談判協商，也可能有新論述說服台灣民眾接受兩岸統一談判協商。

而對於台灣可能開罰或取消她的戶籍，她表示，在香港已經取得永久居民身分，「台灣當局取消我的戶籍，對我實際影響並不那麼的大。我更關心島內支持統一的人的處境。」，並說自己對台灣有很深的感情，若被取消戶籍，實在無可奈何，但寫發言稿的時候早有準備，無可奈何的感覺不會太久。