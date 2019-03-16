大陸惠台31網站被封 學者：民進黨怕成這樣缺乏自信

2019-03-16 09:37 聯合報 記者 聯合報 記者 何祥裕 ╱即時報導



總統府發言人黃重諺。本報資料照片 分享 facebook 提供大陸惠台31條資訊的網站「31t.tw」遭政府封鎖，理由是為中國在台從事具政治目的宣傳，依法由主管機關註銷其註冊。

世新大學副校長游梓翔在臉書貼文指出，封鎖31條等於免費宣傳31條，順便摧毀言論自由品牌優勢。

他指出，提供大陸惠台31條資訊的網站「31t.tw」，在一向以言論自由自豪的台灣被封了。有媒體報導說這是「國安會下令」，總統府出來否認，說是陸委會、NCC幹的。但誰幹的很重要嗎？這就是政府不想讓大家看到大陸「惠台31條」的相關資訊，不是嗎？

封網站的根據，是《兩岸人民條例》第34條，規定大陸在台的「廣告」和「促銷推廣」不得有「為中共從事具有任何政治性目的之宣傳」。

但「31t.tw」是個網站，如果這樣擴張解釋，那麼在「恐共」病發的民進黨執政團隊眼中，帶有「政治性目的之宣傳」的大陸網站還會少嗎？

禁了「31t.tw」，別忘了「31條來了」的手機App，還有「關注31條」的臉書專頁還在哦，實在太危險了，還不快去封了。

另外大陸許多媒體網站上，也都有「關注31條」的內容，按此標準也都是「為中共從事具有任何政治性目的之宣傳」，這樣怎麼可以，請國安會、陸委會、NCC什麼的把所有這些網站也都屏蔽一下吧。

怕「惠台31條」怕成這樣，除了顯示缺乏自信，在信息高度開放的台灣，等於是在幫「惠台31條」做免費宣傳，而且還把言論自由的最大品牌優勢順便摧毀了。