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電信修法嚴重侵害人民隱私 台大醫：絕對反對到底

2019-03-16 09:29聯合報 記者何祥裕╱即時報導

電信管理法草案日前在立法院完成一讀，對於電信網路的記錄擴大，台大醫院前副院長王明鉅在臉書貼文說，反對，堅決反對，絕對反對到底！我反對某些立法委員，企圖侵害人民通信祕密的電信管理法修法內容!

他在貼文指出，今天媒體報導了立法院已經一讀通過，但保留了一些條文的「電信管理法草案」中，一些很可怕，也可能會出現的條文內容。https://udn.com/news/story/6656/3700328…

王明鉅說，現在的電話通聯記錄，只記錄了

但是在「電信管理法」裡面，他們竟要把它修改成，

從原來只記錄通話兩方的1)電話號碼，2)通信日期，3)起訖時間。

立法委員們竟然要把它修改成，不只是記錄電話通聯記錄，而且還把記錄的範圍擴大到記錄每個人的上網過程。包括1)哪部電腦或載具上網，2)上網者去哪個網站，3)什麼時候連上的，4)連上多久，5)兩邊的IP位址，6)上網是看看還是下載檔案或其他行為，7)上網者或對方的位置在哪裡。

而且而且還不止。

立法委員們還要擴大可以調取這些「通話與上網記錄」的單位，以及甚至要修改成不必依照「通信保障及監察法」所要求調「通聯記錄」所要求的重罪與程序。只要這些單位，只要目的是「為急難救助」就可以取用了。

最諷刺的是，這些立委們所要擴大的記錄範圍，就是來自他們想要刪除法源依據的「通訊保障及監察法第3-1條」。

我反對任何如此嚴重侵害人民隱私的法律。

我更反對有「促轉會副主委召集促轉會官員，企圖傷害政敵」，還自比為「東廠」記錄的政黨，在他們主導的立法院提出這種「濫權式」的修改。

我更更反對視公民投票於無物，完全背棄了「民主」兩個字的政黨的立法委員們，作這種「獨裁式」的修改。

反對，反對，反對。反對到底。

電信修法恐侵害人民隱私。本報資料照片
電信修法恐侵害人民隱私。本報資料照片
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立法院王明鉅促轉會
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