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影／郭國文起大早投票 賴清德黃偉哲陪同

2019-03-16 09:26聯合報系攝影中心 記者劉學聖╱即時報導

台南立委補選今天上午進行投票，民進黨提名的立委補選候選人郭國文今天上午一大早就準時出現在台南善化投票所投票，行政院前院長賴清德以及台南市長黃偉哲都專程前來，陪同郭國文投票，賴清德表示，今天天氣很好，希望大家都能踴躍出來投票。

民進黨提名的立委補選候選人郭國文今天上午一大早就準時出現在台南善化投票所投票。記...
民進黨提名的立委補選候選人郭國文今天上午一大早就準時出現在台南善化投票所投票。記者劉學聖／攝影
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行政院前院長賴清德（左）與台南市長黃偉哲（右二）陪同民進黨提名的立委補選候選人郭...
行政院前院長賴清德（左）與台南市長黃偉哲（右二）陪同民進黨提名的立委補選候選人郭國文（中）投票。記者劉學聖／攝影
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民進黨提名的立委補選候選人郭國文今天上午一大早就準時出現在台南善化投票所投票。記...
民進黨提名的立委補選候選人郭國文今天上午一大早就準時出現在台南善化投票所投票。記者劉學聖／攝影
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行政院前院長賴清德（左）與台南市長黃偉哲（右）陪同民進黨提名的立委補選候選人郭國...
行政院前院長賴清德（左）與台南市長黃偉哲（右）陪同民進黨提名的立委補選候選人郭國文（中）投票。記者劉學聖／攝影
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行政院前院長賴清德（左）與台南市長黃偉哲（右）陪同民進黨提名的立委補選候選人郭國...
行政院前院長賴清德（左）與台南市長黃偉哲（右）陪同民進黨提名的立委補選候選人郭國文（中）投票，隨後受訪。記者劉學聖／攝影
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