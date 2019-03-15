親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
2020誰來選總統
農委會養網軍？
立委補選第二波
黃光芹遭嗆事件
六都市長拚市政
尋找台灣閱讀力
政治
軍事
綜合

懶人包／「紐西蘭最黑暗的日子」 一次解析大屠殺濫射事件

影／綠營天王齊聚力抗韓流 神秘嘉賓助陣挺余天

2019-03-15 23:30聯合報系攝影中心 記者葉信菉╱即時報導

三重立委補選候選人余天今天舉辦「咱攏坐著同隻船」選前之夜造勢晚會，民進黨黨主席卓榮泰、蔡英文總統、行政院長蘇貞昌與行政院前院長游錫堃一同出席晚會，營造大團結氣勢，並為選情注入一劑強心針，而神秘嘉賓林飛帆也在最後現身力挺余天。

余天拿起麥克風先哽咽的向選民道歉，表示去年選舉讓人民失望了，民進黨已經有做出檢討，希望人民還是要給民進黨機會。

三重立委補選候選人余天今天舉辦「咱攏坐著同隻船」選前之夜造勢晚會，前行政院院長游...
三重立委補選候選人余天今天舉辦「咱攏坐著同隻船」選前之夜造勢晚會，前行政院院長游錫堃（圖）一同出席晚會。記者葉信菉／攝影
分享
三重立委補選候選人余天（左二）今天舉辦「咱攏坐著同隻船」選前之夜造勢晚會，民進黨...
三重立委補選候選人余天（左二）今天舉辦「咱攏坐著同隻船」選前之夜造勢晚會，民進黨黨主席卓榮泰（右三）、蔡英文總統（右四）一同出席晚會，營造大團結氣勢，並為選情注入一劑強心針。記者葉信菉／攝影
分享
三重立委補選候選人余天（左六）今天舉辦「咱攏坐著同隻船」選前之夜造勢晚會，民進黨...
三重立委補選候選人余天（左六）今天舉辦「咱攏坐著同隻船」選前之夜造勢晚會，民進黨黨主席卓榮泰（右四）、蔡英文總統（右五）一同出席晚會，營造大團結氣勢，並為選情注入一劑強心針。記者葉信菉／攝影
分享
三重立委補選候選人余天（圖）今天舉辦「咱攏坐著同隻船」選前之夜造勢晚會，余天表示...
三重立委補選候選人余天（圖）今天舉辦「咱攏坐著同隻船」選前之夜造勢晚會，余天表示民進黨經過去年大敗後已經有反省，希望人民能再給一次機會。記者葉信菉／攝影
分享
三重立委補選候選人余天（左）今天舉辦「咱攏坐著同隻船」選前之夜造勢晚會，神秘嘉賓...
三重立委補選候選人余天（左）今天舉辦「咱攏坐著同隻船」選前之夜造勢晚會，神秘嘉賓林飛帆也出席力挺。記者葉信菉／攝影
分享
三重立委補選候選人余天今天舉辦「咱攏坐著同隻船」選前之夜造勢晚會，藝人好友王彩樺...
三重立委補選候選人余天今天舉辦「咱攏坐著同隻船」選前之夜造勢晚會，藝人好友王彩樺也出席。記者葉信菉／攝影
分享

民進黨行政院
別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

相關新聞

美參議員賈德納鼓勵美派閣員訪台 外交部表感謝

2019-03-15 21:41

韓國瑜才說要「還地於民」 內政部：早就在做了

2019-03-15 21:11

小六生氣候罷課被總統府憲兵嚇哭 府發言人抱歉

2019-03-15 20:58

「31t.tw」網站註銷 府澄清 國安會協助核查非下令

2019-03-15 20:31

南部砂石短缺漲聲響 政院要求一周內提可行做法

2019-03-15 20:18

【同婚專題】林靜儀：當那個打醒同溫層的人

2019-03-15 20:00

【同婚專題】許秀雯：公投讓大家都受傷了

2019-03-15 20:00

【同婚專題】同婚專法大PK 台中綠委壓力很大

2019-03-15 19:58

【同婚專題】尤美女：一隻不忘初衷的孤鳥

2019-03-15 19:57

爽只是一瞬間 包正豪：韓國瑜會變成葡式蛋塔？

2019-03-15 18:46

蘇貞昌立院備詢 官員突發聲尖叫

2019-03-15 17:24

吳敦義不解「撩妹語錄！」 小編撩哥「好殘念啊！」

2019-03-15 17:03

【重磅快評】陳吉仲比柯P大膽 蔡政府亂投醫還吃錯藥

2019-03-15 16:50

影／吳提徵召韓不會對不起高雄 連勝文：需尊重韓意願

2019-03-15 16:31

王金平：台獨是假議題 但北京促統絕對是真壓力

2019-03-15 16:29

挺凌友詩除籍？ 顏擇雅：沒有製造無國籍人問題

2019-03-15 16:18

藍委立院質詢 行政院官員疑身體不適尖叫

2019-03-15 16:16

藍綠之戰關鍵 地方派系大勝真相秘辛

2019-03-15 16:09

柯文哲訪美去「面試」？王世堅：他早就被死當

2019-03-15 15:51

大觀社區可緩拆3個月 退輔會：供住民適當搬遷時間

2019-03-15 15:23

影／首度被女兒質詢 蘇揆笑咪咪：我是地表最幸運的老爸

2019-03-15 14:55

王世堅昨稱韓冰是國民黨仙女 今稱她是現代版花木蘭

2019-03-15 14:52

民代酒駕不得再選 蘇貞昌不支持

2019-03-15 14:08

立委蘇巧慧質詢 蘇揆：我是地表最幸運老爸

2019-03-15 14:08

凌友詩任大陸政協委員 內政部開罰50萬元

2019-03-15 14:06

美國務院官員：陸排除台參與國際組織 傷害兩岸關係

2019-03-15 14:05

美參議員：中方要求不承認中華民國 瓜國抗拒

2019-03-15 14:04

接見瓜國國防部長 總統盼建立更緊密夥伴關係

2019-03-15 13:54

【重磅快評】黃光芹不必太光火 韓粉心中有他們的大義

2019-03-15 13:00

反同婚專法逕付二讀 挺同寒心反同期待

2019-03-15 12:58

被女兒蘇巧慧質詢 蘇貞昌：我是地表最幸運老爸

2019-03-15 12:29

蔡總統周日到台中 維安交管議會掀熱議

2019-03-15 12:29

公務員酒駕不得升遷？ 蘇貞昌：不贊成

2019-03-15 12:16

酒駕零容忍 藍委提案酒駕前科者不得參選

2019-03-15 12:00

影／小學生赴總統府陳抗 被憲兵制止嚇哭

2019-03-15 11:51

藍議員貪汙獲緩刑檢不上訴 蘇貞昌：這我聽不下去

2019-03-15 11:28

藍北市松信區立委初選遭疑不公 基層提案要求延後

2019-03-15 11:27

凌友詩違法任政協委員 內政部開罰最高額50萬

2019-03-15 11:20

響應全球「氣候罷課」 小六生靜坐總統府：別放棄非核家園

2019-03-15 11:18
看更多

熱門文章

吳敦義：若韓國瑜當選總統 不會對不起高雄

2019-03-15 00:56

韓粉有臥底？ 孫大千：揪出冒充的「第五縱隊」

2019-03-15 11:44

【即時短評】史上最激立委補選 綠爭一口氣 藍拚誰稱王

2019-03-15 12:32

韓國瑜一句話讓他落淚 10天決定投資高雄54億

2019-03-15 16:36

韓國瑜政治行情遠超小英？行家從「餐券價格」看門道

2019-03-15 10:00

響應全球「氣候罷課」 小六生靜坐總統府：別放棄非核家園

2019-03-15 11:18

王金平這樣回「韓王配」學者：不愧天下第一喬手

2019-03-15 14:43

韓國瑜來了！「鮪瑜秀」農漁產嘉年華會大批攤商進場

2019-03-15 11:29

影╱韓粉太熱情 韓國瑜台南輔選30公尺走了10多分鐘

2019-03-15 15:48

公務員酒駕不得升遷？ 蘇貞昌：不贊成

2019-03-15 12:16

余天造勢晚會 支持者興奮喊「凍蒜！」

2019-03-15 17:33

韓國瑜三度台南助攻 ！親喊選總統 謝龍介：立委先贏

2019-03-15 16:12

陸軍特戰兵濱海城鎮逞威 400公里行軍熟悉戰場

2019-03-15 02:05

【重磅快評】黃光芹不必太光火 韓粉心中有他們的大義

2019-03-15 13:00

爽只是一瞬間 包正豪：韓國瑜會變成葡式蛋塔？

2019-03-15 18:46

觀察站／強化韓國瑜出征正當性？ 吳敦義語露玄機

2019-03-15 00:41

王浩宇稱失控的韓粉！ 「4大族群」分析粉絲素質

2019-03-15 17:53

台灣同鄉會列9大罪狀拒接待 柯文哲嗆：腦袋控固力

2019-03-15 09:31

【重磅快評】陳吉仲比柯P大膽 蔡政府亂投醫還吃錯藥

2019-03-15 16:50

幫余天站台 林飛帆：這是習近平併吞台灣的前哨戰

2019-03-15 21:43

藍議員貪汙獲緩刑檢不上訴 蘇貞昌：這我聽不下去

2019-03-15 11:28

王世堅昨稱韓冰是國民黨仙女 今稱她是現代版花木蘭

2019-03-15 14:52

最後衝刺！ 謝龍介車隊掃街拜票 下午合體韓國瑜

2019-03-15 10:10

韓國瑜南北衝場 選前之夜偕韓冰赴三重為鄭世維站台

2019-03-15 14:46

余天選前之夜支持者擠爆 羅致政：顧好三重、顧好台灣

2019-03-15 19:21

實在很敢！ 藍委：農委會養網軍 1年預算1450萬

2019-03-15 00:18

民進黨拚立委補選 王浩宇：利用對韓國瑜的反感才能贏

2019-03-15 13:39

農委會遭指年花千萬養網軍 蘇揆：這是網路小編

2019-03-15 09:33

蘇貞昌立院備詢 官員突發聲尖叫

2019-03-15 17:24

號召韓粉促韓國瑜選總統 陳清茂：韓國瑜心中沒圍牆

2019-03-15 12:48

韓粉、柯粉有多瘋？扁迷馬迷蔡飯團的事蹟 絕不輸他們

2019-03-15 08:00

漢子燕子禿子合體 鄭世維最後打「親情牌」

2019-03-15 21:43

韓國瑜韓冰父女合體 李乾龍：選前之夜為鄭世維站台

2019-03-15 14:45

見光死？ 陳金德掌台肥 蘇貞昌：沒這事

2019-03-15 09:39

凌友詩違法任政協委員 內政部開罰最高額50萬

2019-03-15 11:20

影／拚了！不畏傷勢 謝龍介晚間車隊掃街照舊

2019-03-15 19:50

影／小學生赴總統府陳抗 被憲兵制止嚇哭

2019-03-15 11:51

鄭世維造勢大會 韓國瑜到場站台催票

2019-03-15 21:21

韓國瑜確定三重站台 余天平常心：我們都準備好了

2019-03-15 16:29

余天質疑對手晚會向攤商收費 鄭世維：連清潔費都不收

2019-03-15 11:05
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top