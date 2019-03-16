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國會放閃！ 女兒質詢父親

2019-03-16 00:19聯合報 文／林河名

圖／曾吉松
圖／曾吉松
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「院長好！」「巧慧委員好！」行政院蘇貞昌昨天接受民進黨立委蘇巧慧質詢，父女同框創下我國國會殿堂首例。蘇貞昌自稱是「地表最幸運的老爸」，「可以在最近距離看到自己女兒在國會表現，謝天謝地！」蘇巧慧則說，「今天與其說是質詢，不如說是國會殿堂上的世代對話」。質詢最後，蘇巧慧說：「加油，我的爸爸！」蘇貞昌開心回應：「謝謝，妳的爸爸一定努力！」對父女檔放閃，立法院蘇嘉全說「請蘇院長跟蘇委員回家再談」，引起哄堂大笑。

蘇巧慧蘇貞昌行政院立法院蘇嘉全
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