反同婚法案逕付二讀 將與同婚專法併案協商

時代力量提案將賴士葆代表反同團體提出「公投法第十二案施行法」草案退回程序委員會，遭藍綠聯手封殺，投下贊成票的除了時代力量4位立委之外，還有國民黨立委許毓仁。 記者徐偉真／攝影 分享 facebook

行政院版同婚專法「司法院釋字第七四八號解釋施行法」草案在本月五日送入立院後，完成逕付二讀，將由立法院長蘇嘉全召開朝野協商審查。國民黨立委賴士葆代表反同團體提出「公投法第十二案施行法」草案，昨也逕付二讀，將和政院版同婚專法草案併案協商。

挺同團體認為，國民黨的版本明顯違憲，對提出與通過一讀「感到寒心」。賴士葆回應「謝謝指教」，一切按照程序來，立法院為合議制，有不同意見都可以共同討論。