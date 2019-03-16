電信法修法…通話上網全都錄 挨批擴權、侵害隱私

NCC主導修訂的電信管理法，擴大記錄民眾「通聯紀錄」範圍至涵蓋「通話與上網行為」。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

政府修法擴大侵犯人民隱私又一樁？國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）主導修訂的電信管理法，不僅擴大記錄民眾「通聯紀錄」範圍至涵蓋「通話與上網行為」，更依立委林俊憲等人提案建議，將可索取資料的對象，擴大為只要依法執行與公眾生命安全相關的機關皆可。電信協會痛批此舉擴權、違憲、侵害民眾隱私，希望維持原本條文。

值得注意的是，電信管理法已在立法院交通委員會通過初審，雖然爆發爭議的第九條，被列為保留條文，還要進行政黨協商，ＮＣＣ也希望維持原本條文，但據在立院協商者指出，因為ＮＣＣ太希望電信管理法及早過關，以便趕上年底5Ｇ釋照時適用，傾向「棄守」換取全案早點過關。ＮＣＣ發言人翁柏宗昨天僅表示，全案還在討論，不能多說。

立院審查電信管理法條文，原本第九條只需要記錄用戶的通信紀錄及帳務紀錄，且作為用戶查詢帳戶使用，記錄的範圍僅止於通話雙方的電話號碼、日期與起訖時間等「通聯紀錄」，但在立院審查時，多位委員提出修正要求，擴大到「電信網路所產生之發送方、接收方之電信號碼、通信時間、使用長度、位址、服務型態、信箱或位置資訊」等紀錄。

電信協會指出，此舉是擴大要求記錄民眾的「上網紀錄與行為」，與原本電信業者應記錄的項目相差太大，也等於擴大侵犯了人民權益。

另外，在立法院審查時，原本第九條第四項要求電信業者依「通訊保障及監察法」協助執行通訊監察、調取通信紀錄及通訊使用者資料，但因立委林俊憲、陳明文、葉宜津等人要求，依照警政署的意見，刪除了調取資料的依通保法法源依據，又擴大通聯紀錄定義與可調取之目的，讓警察等相關單位，只要「依法執行與公眾生命、身體、健康或財產安全有關之機構」且「為急難救助」的目的就可以取用，也被指為過度擴權。