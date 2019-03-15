南部砂石短缺漲聲響 政院要求一周內提可行做法

2019-03-15 20:18 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ╱即時報導



為瞭解南部地區砂石供需情形，行政院政務委員吳澤成今天邀集各相關部會召開專案會議時表示，為利公共工程進行，請經濟部掌握料源供需及市場價格，另減少公共工程受砂石價格波動影響，請經濟部及公共工程委員會於一周內研擬可行做法，供相關機關參考辦理。

南部砂石短缺，導致營建業「漲」聲響起，不僅衝擊南部房價、公共工程，甚至衝擊台積電等科技大廠在南部投資。立法院經濟委員會日前邀請公平會針對「南部地區砂石及預拌混凝土價格調漲執行公平交易法」專案報告，民進黨立委陳亭妃爆料，5月南部砂石還有一波漲潮；公平會主委黃美瑛表示，已將此案列為急要案件，一旦發現違法事實，將會嚴懲。水利署長賴建信則表示，目前砂石並不缺，廠商不用恐慌。

吳澤成今天指出，為避免砂石價格影響公共工程的推動，政府應多管齊下，請經濟部從源頭管理，掌握砂石、預拌混凝土的供需情形及市場價格，應由工程會按月召開的「公共建設督導會報」加以列管，並適時對外發布，以利各界瞭解市場實際情形，避免價格上漲的預期心理。

吳澤成強調，倘有砂石、預拌混凝土的業者聯合行為或異常囤積及哄抬情形，公平會或法務部應即依權責查處介入瞭解，防範不法行為。