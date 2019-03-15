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南部砂石短缺漲聲響 政院要求一周內提可行做法

2019-03-15 20:18聯合報 記者林河名╱即時報導

為瞭解南部地區砂石供需情形，行政院政務委員吳澤成今天邀集各相關部會召開專案會議時表示，為利公共工程進行，請經濟部掌握料源供需及市場價格，另減少公共工程受砂石價格波動影響，請經濟部及公共工程委員會於一周內研擬可行做法，供相關機關參考辦理。

南部砂石短缺，導致營建業「漲」聲響起，不僅衝擊南部房價、公共工程，甚至衝擊台積電等科技大廠在南部投資。立法院經濟委員會日前邀請公平會針對「南部地區砂石及預拌混凝土價格調漲執行公平交易法」專案報告，民進黨立委陳亭妃爆料，5月南部砂石還有一波漲潮；公平會主委黃美瑛表示，已將此案列為急要案件，一旦發現違法事實，將會嚴懲。水利署長賴建信則表示，目前砂石並不缺，廠商不用恐慌。

吳澤成今天指出，為避免砂石價格影響公共工程的推動，政府應多管齊下，請經濟部從源頭管理，掌握砂石、預拌混凝土的供需情形及市場價格，應由工程會按月召開的「公共建設督導會報」加以列管，並適時對外發布，以利各界瞭解市場實際情形，避免價格上漲的預期心理。

吳澤成強調，倘有砂石、預拌混凝土的業者聯合行為或異常囤積及哄抬情形，公平會或法務部應即依權責查處介入瞭解，防範不法行為。

吳澤成表示，為避免影響公共工程並減少廠商的經營風險，請經濟部及工程會研擬對策，供各機關參考。例如經濟部提出在不影響原來供需的前提下，各機關可直接與經濟部水利署專案洽購砂石，或請環保署及工程會協助由工程承包業者在工地設置簡易預拌廠或改由機關逕行採購供料。另為因應砂石價格波動，工程會可研擬契約範本，讓各機關按物價調整因應，倘有不可抗力因素，也讓機關和廠商在展延工期時有所依據。

砂石短缺又漲價，大興土木的前瞻計畫被認為可能推波助瀾。圖為高屏溪砂石業者。聯合報...
砂石短缺又漲價，大興土木的前瞻計畫被認為可能推波助瀾。圖為高屏溪砂石業者。聯合報資料照／記者劉學聖攝影
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砂石經濟吳澤成
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