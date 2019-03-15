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【同婚專題】林靜儀：當那個打醒同溫層的人

2019-03-15 20:00聯合報 記者陳熙文╱即時報導

引言：去年11月24日舉行九合一選舉併十公投案。就在民進黨選舉大敗之際，代表反同方的愛家三公投跨過公投門檻，為台灣投下政治震撼彈。當下，有人選擇公開反對同婚，有人保持緘默，也有人繼續為婚姻平權奮鬥，這是公投之後，他們要說的話。

以下是專訪內容：

與其說去年11月24日對支持婚姻平權的人來說是一個悲傷的日子，民進黨立委林靜儀認為，倒不如說是一記遲來的當頭棒喝！

「1124之前，你說，你就是不相信（挺同）有同溫層，你不相信（世界）有另外一層人，你不相信多數人是反對的，1124之後，你總該清醒了吧？」林靜儀話說得很直，好像今天她不是立委，還是一名執業醫生，手裡仍抓緊手術刀要割除腫瘤、解決問題。「1124已經證明大家在同溫層裡，出來到社會發現不是這麼一回事。」

・講一個現實的：選舉靠人頭

她認為，最首要的問題是：支持婚姻平權的人還沒從幻覺中醒過來。這個幻覺是挺同方是多數，這個幻覺是同婚不受選舉影響，這個幻覺是台灣的婚姻平權近在咫尺。「我已經想打醒同溫層很久了，」她說。「兩年來我一直在講，可是同溫層不醒，我也沒辦法。」

她說的是很現實的硬道理：打架靠拳頭，選舉靠人頭。

林靜儀指出，去年民進黨選舉敗選後，民進黨立委普遍陷入焦慮，同時助長反同方的氣焰，但支持婚姻平權的年輕人並沒有站出來力挺。「區域立委都在跑地方，他跑市場、跑宮廟、跑婚喪喜慶，每一個人都拉著他說，你不可以修這個法，這個叫不叫民意？你要叫他違背民意嗎？」

「區域立委在跑行程，遇到的阿公阿嬤都跟他說不可以（支持政院版同婚專法），可是支持同志的朋友是在臉書上灌人家臉書，對立委來說，誰才是選票的保證？」林靜儀認為，年輕選民應該要有更積極的作為。

「你希望人家表態支持，對接下來的選舉，至少要讓他覺得說，今天投下贊成票，我們會挺你，年底選舉不用怕，我們幫你輔選，幫你成立小蜜蜂，讓他們可以去跟反對的阿公阿嬤說：『你們反對，但是另外一邊很挺我耶！』」

然而，現實並非如此。「你說立委會不知道年輕人這邊有聲音嗎？可是年輕人的聲音，講一句不客氣的：你們會去投票嗎？」

・幫區域立委說句公道話

林靜儀認為，在婚姻平權的議題上，民進黨立委現在恐怕很羨慕國民黨立委，他們堅持站在保守的那一方，老人家喜歡他們，保守勢力支持他們，選票穩穩的，年輕人又不會罵他們。「誒，好爽耶！」她說。

民進黨區域立委除了面對選票流失，還要接受年輕人最嚴格的檢驗。「國民黨立委很清楚，我就是反對，就是站在保守面，支持的人很忠心，他不管你別的做了什麼，這件事跟我立場一樣，打死挺你。」可是換一邊，兩樣情。「婚姻平權是，民進黨的立委，就算是支持，表態的不夠清楚，哪一次活動沒有出席，就被罵了。」

林靜儀語重心長的說，「我知道，年輕人有他的政治潔癖，這是好事，對民主政治是好的，但你的政治潔癖在這個時候的結果就是玉石俱焚。」重點是，要給未表態的立委一個支持的機會。「如果沒有，他（就算）有機會支持，獲得的卻是選票的流失跟網路上的謾罵，你覺得他要選什麼？，他腦袋壞掉嗎？」

「為什麼今天區域立委變得紛紛不敢表態，因為不表態可以換得可能的平安，如果表態就變成前面老的反對他，年輕的還是挑惕他，他直接掉選票。」

她認為，不能因為現況不符合挺同方的想法，立委就是違背民意。「那你說，好，我也是民意啊！那你展現給他看，不要只有在電腦罵人、只在你的臉書同溫層罵人。這一題應該操作成一個票房，誰今天堅持這個議題，或有機會堅持這個議題，就會得到年輕人明確的選票支持。」

・我很急 真的很急！

如今行政院所提出的同婚專法已經送進立法院逕付二讀，將與反同方的對案展開一個月的朝野協商，接著在立法院表決，內容將決定同性婚姻今後的權利。林靜儀貌似冷靜，其實急躁；聽似尖銳，實則苦口婆心。

忠言總是逆耳的，林靜儀不怕被罵。「反正都是要被罵的，怎麼可能不被罵。」她寧可講點誠實的，尤其是一個月後的表決沒有想像中的樂觀。

「接下來表決，通常黨團不會再用黨紀處理，大家各自決定，扣掉棄權不敢表態的、堅決反對的，還剩多少堅持贊成的？」是不是一定就是行政院的專法版本，還有變數。

林靜儀同樣很焦慮，但不是選票焦慮，而是十個月後，即將卸下不分區立委的位子。「十個月後，我就不在這個位子上，如果大家有那麼強的信心，去年700多萬票投給反同方，明年會通通反過來支持更進步價值的話 ，那我覺得很好，但更現實的狀況是，這700多萬票通通會選給保守勢力。」

她擔心的是，「明年此時的立法院會寫出，並通過更有利婚姻平權的法案嗎？」行政院專法恐怕是婚姻平權的最後防線。

「這一個月我真的要拜託年輕朋友們，大家可不可以稍微咬著牙，把這個議題搞清楚，就是拱。哪一個區域委員敢表態，我的票就是你的，誰敢表態，我在菜市場幫你組後援會。這種例子只要出來，他們就有實力跟保守勢力說：『某某某支持，年輕人幫他組了一個一千人的（後援會），你有辦法嗎？』」

「選舉比的是人頭啊，」林靜儀回到相同的結論。

・急！因為自然的事 還是困難的

醜話說在前頭，把太誠實的話都說完了，林靜儀才顯現溫柔的一面，回想自己為什麼持續支持婚姻平權：她想，這應該是很自然的事。

林靜儀說，自己曾經在醫院門診照顧過女同志，她們都很信任她，問有沒有性伴侶，她們都直接說：我們有女朋友。「然後我就知道了，不用叫要她們去驗尿，驗有沒有懷孕，很好處理，」林靜儀笑著說，表現的是醫師特有的幽默。

在看診的過程中，她都認為，身為一名醫生，好好照顧病人，不要有偏見，全是再自然不過的事，直到有一次遇到一名同志對她表示感謝。

「她跟我說，我們很感謝妳，因為妳把我們當人看。這句話，我到現在還是很心痛，原來我覺得自然而然的，對他們來說是很困難的。」一直到現在，也還是困難的。

民進黨立委林靜儀。圖／翻攝林靜儀臉書
民進黨立委林靜儀。圖／翻攝林靜儀臉書
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