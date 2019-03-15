親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
2020誰來選總統
農委會養網軍？
立委補選第二波
黃光芹遭嗆事件
六都市長拚市政
尋找台灣閱讀力
政治
軍事
綜合

扯！無人機二度闖松山機場延誤8航班 捉到可重罰150萬元

清潔隊員撿到17萬 從加密筆電挖出感人故事

【同婚專題】同婚專法大PK 台中綠委壓力很大

2019-03-15 19:58聯合報 記者陳熙文╱即時報導

行政院推出同性婚姻專法「司法院釋字第748號解釋施行法」草案，日前經表決後逕付二...
行政院推出同性婚姻專法「司法院釋字第748號解釋施行法」草案，日前經表決後逕付二讀。圖／聯合報系資料照
分享

行政院推出同性婚姻專法「司法院釋字第748號解釋施行法」草案，日前經表決後逕付二讀。而立法院院會今處理由國民黨立委賴士葆等人提出的「公投第12案施行法」草案，同樣逕付二讀，兩案將於朝野協商中併案處理。據了解，此次民進黨團中的台中立委壓力最大，目前態度都搖擺不定，再加上黨團不用黨紀，表決時將讓大家自由決定，政院版專法岌岌可危。

目前行政院版同婚專法，和賴士葆版皆已送入立法院逕付二讀，於朝野協商中併案處理。民進黨團幹事長管碧玲日前指出，協商將分做二階段，第一階段為委員會協商，但預料協商難有結果，之後仍會由立法院長蘇嘉全召開朝野協商。

據了解，反同團體不斷對民進黨團立委施加壓力，希望他們支持反同方的專法版本，其中又以台中綠委感受最深，包括民進黨立委黃國書、張廖萬堅都連署支持反同方版本。而民進黨立委何欣純也在政院版逕付二讀的表決中選擇棄權。

據悉，黃國書本來反同態度就非常明確，所以並不意外，而張廖萬堅的選區中有反同大本營「旌旗教會」，影響到張廖萬堅的態度。另外，何欣純由於選區介於半都會半鄉下，選民結構中雖然年輕人多半支持婚姻平權，但幾乎40歲以上的選民都抱持反對態度，讓何欣純壓力很大。

也有台中立委分析，台中市經歷去年九合一選舉後，選票有藍大於綠的趨勢，以及很多民進黨的對手都簽下反同團體護家盟的承諾書，對他們施壓，非常有危機意識。

在這樣的情況之下，有綠委透露，由於民進黨團沒有計劃在最後表決的時候祭出黨紀，將交由黨團立委自由決定，以及部分立委在選區承受強烈壓力，不願意表態，有可能最後兩個案子都無法過關，並指出民進黨團總召在8日黨團大會中，甚至說出政版專法「有可能會倒」的言論。

【相關閱讀】


‧ 【同婚專題】許秀雯：公投讓大家都受傷了
‧ 【同婚專題】林靜儀：當那個打醒同溫層的人
‧ 【同婚專題】尤美女：一隻不忘初衷的孤鳥

民進黨立法院何欣純同婚
別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

相關新聞

陳其邁談韓國瑜對高雄的承諾 那陳菊、謝長廷呢？

2019-03-15 20:06

蔡總統：文旦「沒有滯銷、沒有被丟到水庫」

2019-03-15 20:09

爽只是一瞬間 包正豪：韓國瑜會變成葡式蛋塔？

2019-03-15 18:46

余天找神秘嘉賓 林飛帆將現身站台

2019-03-15 20:50

「31t.tw」網站註銷 府澄清 國安會協助核查非下令

2019-03-15 20:31

南部砂石短缺漲聲響 政院要求一周內提可行做法

2019-03-15 20:18

【同婚專題】林靜儀：當那個打醒同溫層的人

2019-03-15 20:00

【同婚專題】許秀雯：公投讓大家都受傷了

2019-03-15 20:00

【同婚專題】尤美女：一隻不忘初衷的孤鳥

2019-03-15 19:57

蘇貞昌立院備詢 官員突發聲尖叫

2019-03-15 17:24

吳敦義不解「撩妹語錄！」 小編撩哥「好殘念啊！」

2019-03-15 17:03

【重磅快評】陳吉仲比柯P大膽 蔡政府亂投醫還吃錯藥

2019-03-15 16:50

影／吳提徵召韓不會對不起高雄 連勝文：需尊重韓意願

2019-03-15 16:31

王金平：台獨是假議題 但北京促統絕對是真壓力

2019-03-15 16:29

挺凌友詩除籍？ 顏擇雅：沒有製造無國籍人問題

2019-03-15 16:18

藍委立院質詢 行政院官員疑身體不適尖叫

2019-03-15 16:16

藍綠之戰關鍵 地方派系大勝真相秘辛

2019-03-15 16:09

柯文哲訪美去「面試」？王世堅：他早就被死當

2019-03-15 15:51

大觀社區可緩拆3個月 退輔會：供住民適當搬遷時間

2019-03-15 15:23

影／首度被女兒質詢 蘇揆笑咪咪：我是地表最幸運的老爸

2019-03-15 14:55

王世堅昨稱韓冰是國民黨仙女 今稱她是現代版花木蘭

2019-03-15 14:52

民代酒駕不得再選 蘇貞昌不支持

2019-03-15 14:08

立委蘇巧慧質詢 蘇揆：我是地表最幸運老爸

2019-03-15 14:08

凌友詩任大陸政協委員 內政部開罰50萬元

2019-03-15 14:06

美國務院官員：陸排除台參與國際組織 傷害兩岸關係

2019-03-15 14:05

美參議員：中方要求不承認中華民國 瓜國抗拒

2019-03-15 14:04

接見瓜國國防部長 總統盼建立更緊密夥伴關係

2019-03-15 13:54

【重磅快評】黃光芹不必太光火 韓粉心中有他們的大義

2019-03-15 13:00

反同婚專法逕付二讀 挺同寒心反同期待

2019-03-15 12:58

被女兒蘇巧慧質詢 蘇貞昌：我是地表最幸運老爸

2019-03-15 12:29

蔡總統周日到台中 維安交管議會掀熱議

2019-03-15 12:29

公務員酒駕不得升遷？ 蘇貞昌：不贊成

2019-03-15 12:16

酒駕零容忍 藍委提案酒駕前科者不得參選

2019-03-15 12:00

影／小學生赴總統府陳抗 被憲兵制止嚇哭

2019-03-15 11:51

藍議員貪汙獲緩刑檢不上訴 蘇貞昌：這我聽不下去

2019-03-15 11:28

藍北市松信區立委初選遭疑不公 基層提案要求延後

2019-03-15 11:27

凌友詩違法任政協委員 內政部開罰最高額50萬

2019-03-15 11:20

響應全球「氣候罷課」 小六生靜坐總統府：別放棄非核家園

2019-03-15 11:18

新聞台聚焦韓國瑜 作家：NCC不罰讓記者只能揣摩上意

2019-03-15 10:51
看更多

熱門文章

吳敦義：若韓國瑜當選總統 不會對不起高雄

2019-03-15 00:56

凌友詩稱陸是唯一合法政府 陸委會：她持中華民國護照

2019-03-14 20:58

韓粉有臥底？ 孫大千：揪出冒充的「第五縱隊」

2019-03-15 11:44

【即時短評】史上最激立委補選 綠爭一口氣 藍拚誰稱王

2019-03-15 12:32

韓國瑜政治行情遠超小英？行家從「餐券價格」看門道

2019-03-15 10:00

韓國瑜一句話讓他落淚 10天決定投資高雄54億

2019-03-15 16:36

響應全球「氣候罷課」 小六生靜坐總統府：別放棄非核家園

2019-03-15 11:18

韓國瑜來了！「鮪瑜秀」農漁產嘉年華會大批攤商進場

2019-03-15 11:29

影╱韓粉太熱情 韓國瑜台南輔選30公尺走了10多分鐘

2019-03-15 15:48

王金平這樣回「韓王配」學者：不愧天下第一喬手

2019-03-15 14:43

【即時短評】強化韓國瑜參選正當性 他是kingmaker？

2019-03-14 23:29

陸軍特戰兵濱海城鎮逞威 400公里行軍熟悉戰場

2019-03-15 02:05

韓國瑜三度台南助攻 ！親喊選總統 謝龍介：立委先贏

2019-03-15 16:12

公務員酒駕不得升遷？ 蘇貞昌：不贊成

2019-03-15 12:16

觀察站／強化韓國瑜出征正當性？ 吳敦義語露玄機

2019-03-15 00:41

【重磅快評】黃光芹不必太光火 韓粉心中有他們的大義

2019-03-15 13:00

軍公教釋憲案進度緩慢 王金平：終究要靠政治解決

2019-03-14 22:57

直播／余天造勢晚會 支持者興奮喊「凍蒜！」

2019-03-15 17:33

台灣同鄉會列9大罪狀拒接待 柯文哲嗆：腦袋控固力

2019-03-15 09:31

最後衝刺！ 謝龍介車隊掃街拜票 下午合體韓國瑜

2019-03-15 10:10

藍議員貪汙獲緩刑檢不上訴 蘇貞昌：這我聽不下去

2019-03-15 11:28

蔡總統訪太平洋友邦 知情人士：明確台灣印太區域角色

2019-03-14 21:04

王世堅昨稱韓冰是國民黨仙女 今稱她是現代版花木蘭

2019-03-15 14:52

韓國瑜南北衝場 選前之夜偕韓冰赴三重為鄭世維站台

2019-03-15 14:46

民進黨拚立委補選 王浩宇：利用對韓國瑜的反感才能贏

2019-03-15 13:39

實在很敢！ 藍委：農委會養網軍 1年預算1450萬

2019-03-15 00:18

韓粉、柯粉有多瘋？扁迷馬迷蔡飯團的事蹟 絕不輸他們

2019-03-15 08:00

農委會遭指年花千萬養網軍 蘇揆：這是網路小編

2019-03-15 09:33

王浩宇稱失控的韓粉！ 「4大族群」分析粉絲素質

2019-03-15 17:53

爽只是一瞬間 包正豪：韓國瑜會變成葡式蛋塔？

2019-03-15 18:46

【重磅快評】陳吉仲比柯P大膽 蔡政府亂投醫還吃錯藥

2019-03-15 16:50

見光死？ 陳金德掌台肥 蘇貞昌：沒這事

2019-03-15 09:39

號召韓粉促韓國瑜選總統 陳清茂：韓國瑜心中沒圍牆

2019-03-15 12:48

選前之夜 藍綠「總統級」大拚場

2019-03-15 00:55

韓國瑜確定三重站台 余天平常心：我們都準備好了

2019-03-15 16:29

余天質疑對手晚會向攤商收費 鄭世維：連清潔費都不收

2019-03-15 11:05

韓國瑜韓冰父女合體 李乾龍：選前之夜為鄭世維站台

2019-03-15 14:45

凌友詩違法任政協委員 內政部開罰最高額50萬

2019-03-15 11:20

新聞眼／農委會頻打假 農民怎還怨不停

2019-03-15 00:31

影／小學生赴總統府陳抗 被憲兵制止嚇哭

2019-03-15 11:51
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top