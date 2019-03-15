【同婚專題】同婚專法大PK 台中綠委壓力很大

2019-03-15 19:58 聯合報 記者 聯合報 記者 陳熙文 ╱即時報導



行政院推出同性婚姻專法「司法院釋字第748號解釋施行法」草案，日前經表決後逕付二讀。圖／聯合報系資料照 分享 facebook

行政院推出同性婚姻專法「司法院釋字第748號解釋施行法」草案，日前經表決後逕付二讀。而立法院院會今處理由國民黨立委賴士葆等人提出的「公投第12案施行法」草案，同樣逕付二讀，兩案將於朝野協商中併案處理。據了解，此次民進黨團中的台中立委壓力最大，目前態度都搖擺不定，再加上黨團不用黨紀，表決時將讓大家自由決定，政院版專法岌岌可危。

目前行政院版同婚專法，和賴士葆版皆已送入立法院逕付二讀，於朝野協商中併案處理。民進黨團幹事長管碧玲日前指出，協商將分做二階段，第一階段為委員會協商，但預料協商難有結果，之後仍會由立法院長蘇嘉全召開朝野協商。

據了解，反同團體不斷對民進黨團立委施加壓力，希望他們支持反同方的專法版本，其中又以台中綠委感受最深，包括民進黨立委黃國書、張廖萬堅都連署支持反同方版本。而民進黨立委何欣純也在政院版逕付二讀的表決中選擇棄權。

據悉，黃國書本來反同態度就非常明確，所以並不意外，而張廖萬堅的選區中有反同大本營「旌旗教會」，影響到張廖萬堅的態度。另外，何欣純由於選區介於半都會半鄉下，選民結構中雖然年輕人多半支持婚姻平權，但幾乎40歲以上的選民都抱持反對態度，讓何欣純壓力很大。

也有台中立委分析，台中市經歷去年九合一選舉後，選票有藍大於綠的趨勢，以及很多民進黨的對手都簽下反同團體護家盟的承諾書，對他們施壓，非常有危機意識。

在這樣的情況之下，有綠委透露，由於民進黨團沒有計劃在最後表決的時候祭出黨紀，將交由黨團立委自由決定，以及部分立委在選區承受強烈壓力，不願意表態，有可能最後兩個案子都無法過關，並指出民進黨團總召在8日黨團大會中，甚至說出政版專法「有可能會倒」的言論。