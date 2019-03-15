【同婚專題】尤美女：一隻不忘初衷的孤鳥

2019-03-15 19:57 聯合報 記者 聯合報 記者 陳熙文 ╱即時報導



引言：去年11月24日舉行九合一選舉併十公投案。就在民進黨選舉大敗之際，代表反同方的愛家三公投跨過公投門檻，為台灣投下政治震撼彈。當下，有人選擇公開反對同婚，有人保持緘默，也有人繼續為婚姻平權奮鬥，這是公投之後，他們要說的話。

以下是專訪內容：

如果去年11月24日是一部電影，它的圓滿結局勢必是歡欣鼓舞的人們湧出台北新公園，頭也不回，捨棄這座曾招人指指點點的避風港，讓公園歸公園，人權歸人權。

他們開心的走入街道、漫入人群，直到再也辨識不出彼此的面孔，因為已與社會無異。他們終於能自由的愛與被愛，自由的結婚，從今以後與一名普通人一樣，開始習慣它，甚至有一天厭惡它，與世界一同數落婚姻的愛恨情仇。

然後電影螢幕上會老派的出現「劇終」二字，接著浮上演員清單。遺憾的是，去年的11月24日不是一部電影，至少對婚姻平權來說，不是一部喜劇。

「那天晚上很多人都無法睡覺。」民進黨立委尤美女猶記當晚，投票結果大勢底定，她跑到新公園，安慰聚集在現場的同性朋友，對他們精神喊話。「非常挫敗，」她說。

・從「挺同戰神」到「頭號戰犯」

正值執政黨兵敗如山倒之際，不但支持同婚的兩個公投未能過關，代表反同方的愛家公投同時獲得空前的支持，其中公投第10案，把婚姻限定於一男一女的「婚姻定義公投」甚至囊獲全國765萬多張同意票，宣告保守勢力的重大勝利。

選舉大敗，是否繼續支持婚姻平權也在民進黨內冒出疑問。長期參與婚姻平權運動的尤美女首當其衝，成為黨內第一個被檢討的對象。2016年才因為全力支持「民法」修正草案，被譽為「挺同戰神」的尤美女，在短短兩年內的時間淪為「頭號戰犯」。

民進黨團總召柯建銘甚至在會議中公然表示，「拜託尤美女放了民進黨！」對此，尤美女僅能苦笑。「就笑一笑，他講這種話也不是第一次，只是有報導跟沒報導的差別而已。」尤美女說她可以理解柯建銘的苦衷，也不會因此受傷。

「通常會受傷是不預期的，沒有心理準備的，你把那些東西像針一樣一根一根插，你會受不了，但如果有預期，知道會發生什麼事，就不會對你形成傷害。」作為推動台灣婦女運動的先驅，經歷過被誤解、被污名、被戴帽子的運動史，如今再度上演相同戲碼，尤美女不為所動－這是她長時間為人權議題發聲，得來不易的功夫。

「一笑置之，」她說。「因為你知道這是必然會發生的。」至於她現在在民進黨扮演什麼角色，尤美女自嘲似的笑了出來，很坦然的回答：「孤鳥。」笑竭，她又淡淡的說，「（但）每一個人都需要去扮演他所堅持的。」

・公投，我們輸了一場資訊戰

回顧去年公投，尤美女認為，一方面民進黨沒有積極動員，另一方面，假訊息在網路上流竄，用的是「恐懼動員」，造謠一但同婚上路，會出現很多愛滋病，所有的小孩都會變成同志。

「他們認為現在的年輕人什麼事情不會做，一但同志成為潮流，同性戀將變成主流。」尤美女覺得可笑。「他們連基本的權利都拿不到，怎麼會是主流？」

尤美女說，這些人覺得同婚通過，愛滋病會四處氾濫，健保會垮掉，下一代都變成同志，這是不可能的事情，也是不合邏輯的事情，但是他們確實相信。

「他們把同志大遊行上那些最暴露、最聳動的照片集結在一起，在群組上一直傳，很多人傳給我，問我這是真的還是假的，我怎麼跟他們解釋？這是一年一度的同志大遊行，不是日常。」

對抗假訊息，尤其是碰上被假訊息催眠的非理性族群，尤美女是秀才遇到兵，有理說不清，不過她說自己不會無助，無助的是，沒有任何管道，可以跟他們好好談談。「你把正確的訊息傳出去，（對方）可能把你取消掉，或者他們會說，我們的群組不談政治，不談宗教。他們是連聽都不想聽。」

直到現在，尤美女仍相信，如果有管道可以溝通，反同人士的態度是會改變的。「我常跟區域立委講，如果你們擋不住（反同團體），可以邀請我去講，」她說。「但是從來沒有人邀我過去。選舉的時候，沒有人敢找我去站台。」

・當一個務實的樂觀主義者

有沒有脆弱的時候？當然有。「你會覺得說，現在的情況到底是怎麼樣，到底你要跟誰談。」尤美女的困境是有時候連個講理的對口都沒有，同時還要面對黨內的壓力。

「你去跟他們談，他們講說選票比較重要，你真的會覺得說，到底是怎麼了？」在現實與理想之間拉鋸，尤美女也問過自己：「如果沒有了價值，沒有了理念，我們還叫做民進黨嗎？」可是現實會搧你巴掌說：「如果沒有執政，就什麼都沒有了。」

老實說，尤美女何嘗不懂，不分區立委與區域立委不一樣，他們碰到的選區壓力比較大，理想永遠要顧及現實，只不過顧現實要顧到什麼程度？「是不是要顧到連靈魂都沒有的現實？」她問。尤美女記得自己是一名不分區立委，有更大的價值需要守護。「否則黨選我們做什麼？」

除了莫忘自己的角色，也要務實樂觀。「就是以平常心去面對，相信時代的潮流不會往回走。」尤美女想起自己曾經衝在第一線立法的「性別工作平等法」，一拚就是12年，她起初是懷孕在擬草案，等到轉眼三讀通過，孩子已經要升國二了。

尤美女認為，以同樣的標準來看，婚姻平權雖然從2012年即提出草案版本，但從2016年才算是正式啟動修法，從原來大家視而不見，到立法院舉行公聽會，最後提案修法，大法官做出解釋，甚至到現在，專法通過在即，算是走得很快了！

「有時候難免會沮喪，但換一個角度想，也沒有那麼的糟，」尤美女感慨的說。「我相信沒有一個法案會從天下掉下來，一定是前面的人所累積的能量，反正就盡人事聽天命，看能夠走到哪裡，以後就繼續努力，走一步算一步。」

尤美女只堅持最後絕對不能立出一個違背憲法的法律出來，這是她最低最低的要求。

・只要是對的事，我就去做

從婦女運動到同性運動，尤美女數十年來，沒有缺席。雖然人生與年輕時的想像，相差太遠，十萬八千里。

「我們那個年代，根本沒有生涯規劃，女性就是要當賢妻良母，最大的夢想是當大老闆的女秘書，替他提包包，在玻璃帷幕的大樓上班。」尤美女止不住笑。「我曾經最高的夢想就只有這樣，現在做的都已經超出那個夢太遠。」

對運動，尤美女說，她不要什麼，只覺得對的事情，就要去做。尤美女解釋，她在追求真善美，聽起來像是某個宗教團體的標語，但說清了，又不那麼俗：「科學的真、人性的善、世界的美」。她記得，那是小時候摩門教傳教士教給她的啟發，提醒她去看見事物內在的生命力，用正向思考去面對難題。

不知道為什麼，一樣的宗教可以導人向善，也可以阻擋別人的幸福。

到底要如何才能讓反同方看見人權自由的價值，讓這個社會不再被歧視撕裂？愛看電影的尤美女說，電影「時間的皺摺」提醒她要時時刻刻保持正面的態度。