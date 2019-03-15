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爽只是一瞬間 包正豪：韓國瑜會變成葡式蛋塔？

2019-03-15 18:46聯合報 記者馮靖惠╱即時報導

淡江大學全球政治經濟學系主任包正豪在「觀策站」撰文表示，韓國瑜旋風代表台灣社會對檯面上的政黨和政治人物的厭倦與不耐。過去那種「假大空」的政治，現在完全不受歡迎，所以出現「直白豪爽不做作」的政治語言風格。但「爽」是一瞬間的，我們沒法只靠「爽」字活下去，再多的激情，終將回歸最基本的需求，而政績才是真正會被記住和感受的。

「韓國瑜會變成葡式蛋塔嗎？」包正豪指出，葡式蛋塔和韓國瑜什麼相干？其實邏輯上沒相干，筆者只是突然覺得兩者有點像。《左傳‧莊公十一年》的「其興也勃焉，其亡也忽焉」，很適合用來作為前者的結論和後者的警惕。

包正豪表示，「蛋塔風潮」幾乎毫無徵兆，但就在一瞬間席捲台灣。周遭所有人都開始買蛋塔吃蛋塔，媒體也開始每天報導這家蛋塔店要排隊多久，那家蛋塔店的產品多好，然後新聞畫面永遠都是「蛋塔出爐，顧客搶購」。緊接著就是「專題報導」葡式蛋塔的起源，如何傳到澳門，再到台灣。更有甚者，報導開始講起蛋塔的營養價值，中間還得穿插因為買不到蛋塔的爭執或打架報導。

「不到半年，一瞬間，台灣人突然不喜歡吃葡式蛋塔了。」包正豪說，先前排隊長龍，如今門可羅雀，自然剛剛投資的機器設備和店面租金都打水漂，還沒賺回來呢！原本是「台灣當紅美食」，一下子被棄之如敝屣，再也沒啥人追捧葡式蛋塔。蛋塔又再度回到少數餐廳和烘培店裡，然後被嫌棄和「安德魯餅店」相比，火候欠三分。這個時候，任何後見之明都沒用了，反正就是退出市場，無人聞問。

包正豪表示，「時勢造英雄，英雄也造時勢」，用來形容韓國瑜的橫空出世和席捲狂潮，再適合不過。某種程度，韓國瑜旋風（其實柯文哲也一樣）代表台灣社會對檯面上的政黨和政治人物的厭倦與不耐。過去那種「假大空」的政治，現在完全不受歡迎，所以出現「直白豪爽不做作」的政治語言風格後，就算明知道這些「新」政治人物也未必真的作了什麼事，但總比那些陳腐的老傢伙來得好，至少圖個爽字。

包正豪指出，「爽」是一瞬間的，我們沒法只靠「爽」字活下去，再多的激情，終將回歸最基本的需求。以現在韓國瑜的聲勢，被期許為「國民黨的希望」，但如果沒有最基本的政績作為支撐基礎，很難延續且持續發揮影響。

「政績是很切身的感受。」包正豪說，他不是高雄人，但也聽到高雄的朋友說，道路開始變平；高雄的市面，也有人潮恢復的跡象。這些「平淡無奇」的政績才是真正會被記住和感受的，但卻在造神狂潮下被掩蓋，黯淡無光。維持媒體寵兒的地位，有助於放大政績，但前提是有政績可以放大。只有媒體光環，以台灣社會喜新厭舊的毛病，他擔心，韓國瑜被吃乾抹淨後，成為政壇的葡式蛋塔，再也無人聞問，那就太可惜了。

國民黨主席吳敦義昨天首度指出，若韓國瑜能當選總統，「不會對不起高雄」。記者劉學聖...
國民黨主席吳敦義昨天首度指出，若韓國瑜能當選總統，「不會對不起高雄」。記者劉學聖／攝影
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