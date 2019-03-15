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總質詢結束 蘇貞昌對立委致謝

2019-03-15 17:41聯合報系攝影中心 記者曾吉松╱即時報導

今天是本會期立法院總質詢最後一天，在總質詢結束後行政院長蘇貞昌除向立法院長蘇嘉全與立委們表達感謝之意外，也向採訪記者們揮手致意；也給女兒立委蘇巧慧來個大大擁抱，展現父女情深。

今天是本會期立法院總質詢最後一天，行政院長蘇貞昌（右三）、立法院長蘇嘉全（左三）...
今天是本會期立法院總質詢最後一天，行政院長蘇貞昌（右三）、立法院長蘇嘉全（左三）、及立委們，向採訪記者們揮手致意。記者曾吉松／攝影
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今天是本會期立法院總質詢最後一天，行政院長蘇貞昌院會結束後感謝委員。記者曾吉松／...
今天是本會期立法院總質詢最後一天，行政院長蘇貞昌院會結束後感謝委員。記者曾吉松／攝影
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今天是本會期立法院總質詢最後一天，行政院長蘇貞昌在接受女兒立委蘇巧慧質詢時，表示...
今天是本會期立法院總質詢最後一天，行政院長蘇貞昌在接受女兒立委蘇巧慧質詢時，表示自己是「地表最幸運的爸爸」，會議結束後，更給女兒來個大大擁抱，展現父女情深。記者曾吉松／攝影
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立法院行政院蘇巧慧
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